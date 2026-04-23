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創意搭上特斯拉AI5浪潮 ASIC王者迎來三年爆發期

聯合新聞網／ 萬寶週刊

營運動能全面點火：2026–2028關鍵三年

對創意而言，AI5將成為未來三年最重要的成長引擎。2026年開始認列NRE設計收入，AI5、AI6與xAI專案同步推進；2027年隨量產啟動，Turnkey營收將顯著放大；2028年若Optimus進入商用化，出貨量有望邁入百萬顆規模。

目前公司已掌握三大AI ASIC專案，並成功切入兩大美系CSP的下一代CPU設計，帶動2026年營收挑戰507億元新高，成長動能明確。

AI5問世：特斯拉戰略轉向，創意站上浪頭

2026年4月15日，特斯拉正式發表第五代自研推理晶片AI5，宣告其AI戰略邁入新階段。AI5採取「極致簡約」設計，捨棄傳統通用GPU架構，改以低功耗專用推理單元，大幅強化深度推理能力，主要應用於FSD自駕系統與Optimus人形機器人。更關鍵的是，AI5未來將導入Dojo超級電腦集群，顯示特斯拉發展重心正由電動車延伸至AI訓練與機器人領域。隨著執行長馬斯克預估未來每年需求上看「百億顆」推理晶片，供應鏈勢必重組，而創意正是這波浪潮中的核心受益者。

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