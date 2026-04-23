台積電大聯盟的遺珠：世界

◎賴建承CSIA

台積電於4/16公布2026年第一季財報，營收為1.13兆元，稅後淨利為5724.8億，第一季毛利率高達66.2%，營業利益率58.1％，單季EPS為22.08元，持續締造歷史新高。展望第2季，受惠高效能運算(HPC)與AI需求動能持續強勁，營收將介於390~402億美元間，毛利率區間落在65.5至67.5%，營益率預計介於56.5到58.5%，可望維持優異的獲利能力。而台積電股價也於法說前寫下2100元的歷史天價。除了帶旺台積電周邊外，台積電持有34.84%的子公司創意(3443)，股價也創下3830元歷史新高價；持有67.11%的采鈺(6789)，4月漲幅高達65%；持有41.01%的精材(3374)股價也創波段高；筆者認為持有27.13%股權的世界(5347)就顯得低估。

世界12吋生力軍加持，產能與獲利增

世界先進(5347)12吋廠在大股東台積電力挺下與恩智浦半導體在新加坡合資VSMC公司，今年資本支出達6~7百億元就是用在新加坡12吋廠VSMC投資建廠，未來主要用於生產混合訊號、電源管理和類比產品。預期2026年下半年產出樣品給客戶，2027年第一季量產，預計2029年達到月產能5.5萬片，有助2027年至2029年的成長趨勢。世界先進2025年第4季營運表現淡季不淡，季營收125.93億元，季增1.98%，毛利率27.51%，淨利17.47億，EPS0.95元，全年獲利79.07億，EPS4.3元，將股配發4.5元現金股利。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1693期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw