低軌道+AI雙利多低價飆股

由於那斯達克低點20690剛好落在我預估的底部區間21033~20560，到4/20收24404已創新高，且呈V字形反轉，投資人若仔細觀察科技股主要是AI，如谷哥、META、亞馬遜、輝達、AMD、博通、LULUMENTUN、邁威爾、思科、DELL、艾可爾…都打出大的W底，那達雖V字形反轉，以技術面而言將要回檔，但AI伺服器都打大W底，回檔拉回都是買點，尤其低本益比的艾可爾、思科、DELL大幅領先創新高，這代表低本益比抬頭，所以盤勢從4/21資金自超漲且高本益比撤出轉到低本益比布局，如健鼎、光寶、良維、建準、智邦、奇鋐、雙鴻、勤誠、廣達、緯創、神達、鴻海、聯電、欣銓、矽格、台星科、力成、京元電、日月光(尤其頎邦出現飆漲行情代表低本益比封測有大行情)，國巨、信昌電、立敦、立隆、禾伸堂、興勤、凱美、日電貿(禾伸堂出現飆漲行情代表低本益比被動元件有大行情)，聯發科、世芯、瑞昱、聯詠、中美晶、環球晶、富鼎、尼克森、信邦、立端、艾訊、耿鼎、東陽…這一些都有大行情，另DRAM也要開始出現中期反彈，所以選股不選市，低本益比抬頭。

卡到低軌道及AI大利多的低價飆股：萬泰科

這一段期間卡到低軌道衛星都飆翻天，如耀華今年EPS 1.8從22.9漲到82.5、4/21收70.3，兆赫EPS 1.8~2.4 從10.95漲到86、收72.3，同樣卡到低軌道衛星的萬泰科今年EPS 3.2~3.6股價只有64.3嚴重低估，且萬泰科又卡到AI伺服器的大商機。公司表示今年在低軌道衛星及人工智慧AI高速線帶動下營收一定突破百億，最重要在低軌道衛星過去是透過配線廠去供貨，去年開始直接接單.......

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