大股東賣股 股價卻往上攀升：榮科

大股東李長榮化學工業榮化近期頻繁賣股，主要目的是為了充實營運資金並加速進軍半導體材料市場。以下為近期重大的申報轉讓細節：最新動態(2026年3月至4月)申報日期：2026年3月13日。轉讓數量：預計轉讓 10,000張 股票。轉讓方式：採鉅額逐筆交易。轉讓期間：2026年3月16日至2026年4月15日。最新公告：2026年4月12日，榮化再度申報計畫轉讓21,114張, 根據最新的資料持股比例只剩下7.53%

當然最令人好奇的是股價卻是逆勢走高， 我們也看到大戶持股比例在往上攀升。到底是哪些有心人把籌碼接走了？

2025虧損達4.8億元。每股盈餘 (EPS)：全年虧3.48元。

3月單月營收：約 3.35 億元。營收成長率：年增率 (YoY)：大幅成長 53.99%。月增率 (MoM)：呈現正成長，創下近 2 個月以來新高。似乎轉機出現

榮科 (4989) 的核心產品為電解銅箔，主要供應給下游的銅箔基板 (CCL) 及印刷電路板 (PCB) 廠商。近期公司致力於產品轉型，從傳統銅箔轉向高階市場。

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