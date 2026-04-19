AI光通訊與低軌衛星 雙引擎驅動成長：穩懋

AI光通訊崛起

AI資料中心對高速傳輸與低延遲的需求急速攀升，帶動光通訊產業進入新一波成長循環。穩懋長期布局化合物半導體，在光電元件領域具備深厚技術基礎，正逐步轉化為實質營收動能。目前公司光電二極體(PD)產品已於2026年正式量產，4吋磷化銦(InP)產線月產能持續爬升，並規劃透過設備升級與擴產，推升下半年營收貢獻。隨著資料傳輸規格由800G邁向1.6T，對高頻、高速元件需求倍增，穩懋在InP與GaAs技術上的領先優勢，將成為切入AI光通訊供應鏈的重要門票。

低軌衛星需求爆發 GaAs產線全面回溫

除AI應用外，低軌衛星(LEO)亦為穩懋另一關鍵成長引擎。隨著全球衛星通訊快速發展，對高頻通訊元件需求大幅提升，帶動砷化鎵(GaAs)元件需求同步擴張。在Ku/Ka頻段進一步升級至E-Band甚至W-Band的趨勢下，無論衛星端或地面站，功率放大器(PA)與低雜訊放大器(LNA)需求均顯著成長。預期隨著衛星發射數量與規格持續提升，穩懋GaAs產線稼動率將自2026年起逐季走高，並帶動整體產品組合優化與毛利率改善。

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