擁低價庫存與低PE雙利多：國巨

◎賴建承CSIA

受惠AI需求的升溫，村田製作所宣布4月開始全面漲價，包括多層型鐵氧體珠、多層型鐵氧體功率電感器、多層型射頻電感器、多層型共模扼流圈等四類產品，此外，太陽誘電&村田製作所，上季BB值高於「1」，並上修2026年營收預估，顯示被動元件景氣大行情正在加溫。至於台灣廠商更早已喊漲，國巨(2327)宣布自2/1起調漲晶片電阻價格，漲幅10%~20%；華新科(2492)也跟進於2/1起調漲0201至1206晶片電阻，漲幅上看二成；大毅(2478)也同步於2/1起調漲0402～2512尺寸厚膜電阻價格，至於凱美(2375)也自1/26起針對厚膜電阻產品調升15%價格，故被動元件股的股價漲勢仍未結束。

被動元件喊漲，國巨有低價庫存

由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，一台AI伺服器使用量是傳統伺服器的2~3倍，展望2026年，持續在AI加持下，產業已露出曙光，包括鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期全面延長，加上被動元件庫存目前處於低水位，供需缺口逐步擴大，同時在漲價效應下，部分產商也將有低價庫存利益可期。

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