搶攻AI大商機低估飆股

先前大盤漲到35579剛好是13周的轉折，我就告訴投資人至少會修正5~8周，結果修正到31705剛好是第5周，配合判斷納達底部在21033~20560，結果低點跌到20690，到4/13已經漲到23183，已確定底部，但隨時會做短線拉回打第二隻腳，可是美股AI的思科、DELL、META、亞馬遜、谷哥、輝達、AMD、博通、LULUMENTUN、邁威爾、艾可爾…已經落底甚至有些打雙底完成，只剩下少部分個股會再拉回來打第二隻腳或出現或多或少的回馬踢，之後美國AI就會展開波段上漲行情，如此將會引動台灣低估AI，以勤誠、健鼎、良維、建準、光寶、奇鋐、雙鴻、鴻海、廣達、緯創、神達、世芯、創意、力旺、國巨、華新科、立隆、興勤、台星科、矽格、日月光、欣銓及業績股富鼎、尼克森、艾訊、信邦、晶技、瑞昱、聯詠、義隆電、信昌電、立敦、日電貿、凱美、佳邦…及低估低軌道以同欣電、萬泰科、敬鵬、騰輝為主，另貿聯、智邦、台光電、台燿、聯茂、金像電、達電、致茂呈階梯式走高。

搶攻AI大商機的低估優質飆股：興勤

興勤已在AI伺服器耕耘有成，公司表示：AI伺服器的主板、電源、散熱模組都要用到保護元件......

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