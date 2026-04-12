黑石爆雷！金管會清查曝險私募信貸基金

延續上一期說明，自35579下跌會修正5~8周，到上周已修正5周，所以我認為跌到31705會出現至少8天反彈，且那斯達克在眾人看壞之下，我判斷中期底在21033~20560，結果低點跌到21690落在我預估的區間內，到4/6納達收21996，我認為納達低點或相對低點已經出現，但不是單腳，而是呈現三支腳反覆震盪

2026-04-12 07:41