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黑石爆雷！金管會清查曝險私募信貸基金
撰文／陳澤樂
全球私募信貸基金爆發贖回危機，多檔大型基金接連限制提款甚至停止贖回。金管會統計，到2月底台灣僅一檔「踩雷」產品透過OBU銷售給境外客戶，金額約2.5億元台幣，目前尚未接獲客訴，整體曝險仍屬有限。
全球私募信貸基金贖回風暴延燒，其中「踩雷」的就是黑石旗下一檔私募信貸基金BCRED，台灣投資整體影響金額仍有限。
金融圈指出，本波風暴由指標基金引爆。Blue Owl旗下產品率先宣布停止贖回、改採資本返還機制，被視為導火線。
隨後Blackstone（黑石）旗艦私募信貸基金BCRED贖回需求暴增並觸及上限，BlackRock（貝萊德）、Cliffwater及摩根士丹利等產品也陸續限制或遞延贖回。
市場統計，至少七檔國際私募信貸基金已出現「爆雷」或流動性受限情形，顯示壓力已由個案擴散至整體市場，形成系統性贖回潮。
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