AI、車用雙引擎的遺珠：強茂

◎賴建承CSIA

受到AI伺服器、高效電源架構與電動車需求同步爆發，加上近年來庫存去化得宜，在補庫存與新需求推升下造成供需失衡，電源管理IC與功率元件喊漲，包括矽力-KY(6415)、德微(3675)、台半(5425)、強茂(2418)等都有漲價計畫。此外，德儀在數位隔離器與電源管理IC產品線漲幅最高達85%，ADI、NXP等大廠也針對特定產品組合進行價格調整，故在漲價商機與股價基期偏低下，相關MOSFET、二極體與類比IC等將有機會成為下一波被青睞之電子股。

強茂推動「55計畫」，鎖定AI與車用

由於數據中心與AI相關需求成長迅速，矽力預估功率元件需求約每三年就會翻倍，而且成熟製程8吋晶圓廠產能未增加，研判電源與功率半導體將從過去的配角，轉變為AI時代的「關鍵核心」。其中日前安世半導體事件的受惠股強茂(2418)是最值得留意之一，強茂深耕中國車市，故在安世半導體發生問題後，接獲上萬家客戶詢問，七成的產品線立即補足客戶需求，成為直接的受惠者，預估2026年車用占比朝四成邁進。

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