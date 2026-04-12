半導體AI智慧製造：竹陞科技

竹陞科技(6739) 是專業的AIoT智慧製造解決方案商，主要業務為研發與銷售高科技產業(半導體、面板)的製程設備智能自動化系統。透過物聯網感應器、邊緣智能伺服器、遠程操作系統及雲端服務，協助客戶提升生產效能、優化良率。其核心技術包括：智能自動操作系統(GoBot)：為營收占比最高的產品，負責機台遠程控制。製程數據採集系統(IoT)： 收集機台即時數據，建構工業4.0戰情室。感官監測系統(GoVision)： 應用於先進製程與封裝的AI即時檢測。

竹陞科技(6739)於 2026 年 3 月的營收表現極佳，單月營收首度突破 1 億元大關，創下歷史新高。年增率(YoY)：大幅成長 87.84%。月增率(MoM)：成長 7.5%。已連續 23 個月續創單月新高紀錄。去年4月，單月的業績約在五千萬上下，這突顯了一個趨勢，半導體的智慧製造因為AI的發展，出現蓬勃發展的趨勢。以往產線上需要大量人力去時時監控製程，未來人力的需求將可以減少。這不只是為了因應少子化，更為了數據統合與標準化

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