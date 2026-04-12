延續上一期說明，自35579下跌會修正5~8周，到上周已修正5周，所以我認為跌到31705會出現至少8天反彈，且那斯達克在眾人看壞之下，我判斷中期底在21033~20560，結果低點跌到21690落在我預估的區間內，到4/6納達收21996，我認為納達低點或相對低點已經出現，但不是單腳，而是呈現三支腳反覆震盪，剛好配合美伊的和談及打打殺殺還在糾纏中，且配合台股反彈8天之後再拉回來第8周就調整告段落，但這個調整過程中投資人要加速佈局低P/E股，如優質的AI (智邦、台燿、台光電、奇鋐、雙鴻、台積電、達電、貿聯、聯茂、健鼎、光寶、勤誠、廣達、緯創、良維、矽格、台星科、欣銓、力成、辛耘、川湖、國巨、立隆…及低估低軌道萬泰科、啟碁、同欣電、騰輝、佳邦及本益比超低的富鼎、尼克森、順德、強茂、瑞昱、晶技、耿鼎、東陽、立敦、禾伸堂、信昌電、興勤、信邦、艾訊、辛耘、佳必琪…等為主，採取分批布局策略。

三大明星產品大成長的飆股：騰輝

由於PCB上游材料吃緊，相關材料廠商迎來新一波成長機會，如台光電、台燿、聯茂、欣興、南電都已大漲特漲。

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