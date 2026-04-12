光銅並行戰略卡位AI核心：貿聯-KY

AI算力爆發 資料中心架構全面重塑

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續飆升，全球雲端服務供應商（CSP）正加速擴建資料中心，並推動基礎架構全面升級。尤其在新世代GPU平台推出後，機櫃功率密度與資料吞吐量同步攀升，傳統架構已難以負荷。在最新技術發展中，資料中心明確朝兩大方向演進：其一為電力系統由低電壓架構邁向800V高壓直流（HVDC），以提升能源效率；其二則是高速傳輸由單一銅纜走向「光纖＋銅纜」並行架構，以兼顧距離與成本效益。

在此技術門檻顯著提高的環境下，能同時整合電源傳輸與高速資料連接的供應商，將成為AI基礎建設的關鍵角色。

光銅整合能力 打造關鍵競爭優勢

貿聯-KY正是少數具備「電力＋高速連接」整合能力的廠商之一。公司長期深耕線材與連接器領域，並成功跨足高壓電源系統與高速資料傳輸解決方案，形成獨特競爭優勢。在800V HVDC架構下，貿聯產品涵蓋高壓電源線組、匯流排及高功率密度電源模組線束，同時提供客製化配電方案，直接切入資料中心核心電力系統。

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