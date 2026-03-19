記憶體低價庫存誰最靚：威剛

◎賴建承CSIA

SK海力士集團會長崔泰源在GTC大會表示，因AI應用需要大量HBM，而HBM生產又會消耗更多晶圓，讓原本就偏緊的供應鏈壓力進一步升高，因此這波晶圓短缺可能持續到2030年，顯示記憶體商機龐大。美光將於3月19日公布第二季財報，公布前已有多家投資機構調高目標價，包括花旗：430美元；德意志：500美元；瑞銀：475美元；Stifel：550美元；Aletheia Capital：650美元，推升了美光股價逼近歷史高。由於GB300 的HBM容量已提升至288GB，高於GB200的192GB，且Vera Rubin維持288GB HBM容量，但自HBM3E升級至HBM4規格，因此，需要更大量的記憶體，難怪輝達執行長黃仁勳說：DRAM廠可放心擴產，「蓋多少產能，輝達就用多少」。此外，集邦科技表示第一季一般型DRAM估將大漲90%~95%，故對於記憶體模組與通路商將享低價庫存利益。

南亞科、華邦電2月營收雙成長

筆者於2025年11月的月刊介紹過宜鼎（5289），於3／16公告2月自結獲利15.61億，年增率1332%，單月EPS高達16.22元，股價飆漲成為千金股。其餘模組廠包括，宇瞻（8271）自結2月獲利5.28億，單月EPS4.12元；廣穎（4973）2月自結獲利1.1億，較去年同期轉虧為盈，單月EPS1.72元，而通路商的至上（8112）自結2月獲利7.63億，單月EPS1.46元。由上述可知，記憶體模組與通路商享有低價庫存利益，同時附表中也可看出模組與通路商2025年第四季的庫存均比第三季來得多，加上營收依舊大跳升，打破市場傳模組商與通路商沒貨可賣的謠言，不排除是特定人放消息壓低進貨。隨著各大咖除面表態暢旺記憶體之際，研判記憶體股另波攻勢將再起。顆粒的南亞科（2408）與華邦電（2344）2月億收均呈現雙成長，南亞科營收156億，月增率1.94%、年增率586.7%；華邦電119.7億，月增率1.65%、年增率88.5%，絲毫不受2月過年假期之影響，更凸顯記憶體的產業大好。

威剛庫存暴增，享低價庫存商機

記憶體模組廠威剛（3260）去年EPS23.18元，擬配發現金股利每股17元，董事長陳立白指出，全球記憶體供需結構已明顯轉為賣方市場，原廠庫存降至約3至5週，市場呈現一貨難求，DRAM與NAND Flash價格將持續上漲。去年第四季威剛庫存達235.6億，較第三季的134.6億，多了101億，在第一季漲價效應下，將有龐大的低價庫存利益。此外，為因應供需緊張，威剛採取超前備貨策略，原訂第一季庫存目標300億已於2月底提前達陣，並評估將庫存提升至350億元以上。威剛目前低價庫存比重高，有助獲利的提升，且規模為所有模組廠中最大，逢低拉回可布局，頸線389.5元為中長線多空分水嶺。

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