邊緣運算成為未來焦點：鈺創科技

鈺創科技（5351） 是一家全球領先的利基型記憶體（Niche DRAM）與邏輯系統積體電路（Logic IC）設計公司，去年8月營收年增率達到10 %，之後連續7個月達到兩位數以上的成長，今年2月份的營收為8.69 億，年增率達到310 % ， 在記憶體的超級大循環之下，股價不到100元的鈺創值得留意.尤其在AI時代下記憶體規格的多元化以及邊緣運算的發展 …中國市場所帶動起來的Open Claw 養龍蝦風潮， 正說明AI已走入尋常百姓家，不再僅止是AI資料中心

其核心業務與產品範疇包含：

利基型記憶體：專注於研發高效能、低功耗的 DRAM 解決方案，包括 RPC DRAM、LRTDRAM™ 以及車用記憶體。應用於 AI、機器學習與物聯網（IoT）裝置。

人工智慧與邊緣運算（AI & Edge Computing）：推出 MemorAiLink® AI 記憶體生態系，並與南亞科技合資成立 AI 記憶體設計服務公司，開發客製化超高頻寬記憶體。積極佈局邊緣 AI 商機，提供 50 元硬幣大小的 AI 微系統晶片。

3D 感測與機器人（3D Sensing & Robotics）：透過子公司「鈺立微電子」開發 3D 感測模組與電腦視覺技術，應用於掃地機器人、工業物流機器人及 AR／VR 裝置。在 CES 展出與亞光合作的 AMR（自主移動機器人）準系統平台。

高速傳輸介面（High-Speed Interface）：提供 USB 全方位傳輸方案，包括符合 Thunderbolt 4 與 USB4.0 標準的 E-Marker 晶片及 USB Type-C 控制晶片。在AI、邊緣運算與3D感測技術推動下，記憶體需求由單一元件轉向系統整合

財務與營運亮點

轉虧為盈： 2025年第四季單季營收達15.95億元，較上季大幅成長49%，年增135%，顯示正式步出谷底。

年度業績： 2025年全年營收為40.37億元，雖仍處於稅後淨損4.98億元，但虧損幅度已較前一年度明顯改善。

營運主軸： 聚焦利基型DRAM、AI邊緣運算及高速傳輸IC，成功切入無人機與機器人供應鏈，提升產品毛利。

受惠於DRAM價格上漲與AI應用，市場預期其營運將於2026年至2027年進入上升軌道，營收與獲利可望顯著改善，前景值得期待

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