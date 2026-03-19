取得輝達AI大單低價飆股

由於美以與伊戰爭演變成拖延戰，因美國想速戰速決，伊朗採取拖延戰；配合從26395漲到35579面臨到13周轉折，預估向下修正達5~8周，到上週只修正到3周，且油價還是會受荷姆斯海峽被封閉，使油價居高不下，對全球股市產生負面效應，投資人對高估股逢高一定要做調節，安全買點等至少修正5周或8周或等油價回到85元以下，對本益比稍高的股票才可逢低布局，但經過兩次1500點跌幅，投資人可以很清楚看出貨真價實低P/E股，經兩次大震盪非理性投資人把低P/E股殺低，使內行人逢低做承接浮額洗的差不多，優質股在震盪拉回就可分批布局，如低估AI貿聯、智邦、台燿、台光電、達電、聯茂、建準、健鼎、光寶、勤誠、奇鋐、雙鴻、神達、緯創、佳必琪、良維、矽格、台星科、欣銓、力成、辛耘、華泰…及本益比偏低且受益漲價被動元件的國巨、立隆、佳邦、興勤、立敦、信昌電、日電貿、禾伸堂…及富鼎、大中、耿鼎、東陽、聯電、環球晶、中美晶、晶技、義隆電、瑞昱…這些會成為強勢股。

取得輝達AI伺服器大單優質低P/E股：立隆

立隆2025年本業獲利22.90658億，較2024年的18.74億、年增22.23%、本業EPS達7.5元，包括業外獲利EPS達8.73元表現超乎預期。立隆產品廣泛應用在車用電子、AI伺服器、變頻家電、工業設備與5G基站等領域，近年深耕車用(固液混合電容)及AI伺服器市場，公司正式打入輝達GB300供應鏈，公司表示3~4月開始少量出貨，6~7月開始放量，而先前取得GB300訂單前，公司已握有AI伺服器相關電力系統等訂單(此部分已使2025年業績大成長)，後續在相關訂單加上此次取得的主板訂單，業績具備大成長。而近年積極布局車用電子、尤其在高分子固液混合鋁電解電容器(Hybrid)領域擁有領先優勢，全球汽車產業歷經電動化與自能化的轉型浪潮，使立隆更具優勢，除成功打入TIER 1車廠供應鏈，進而2025年再獲得一家德國TIER 1車廠認證，且已正式生產，除現有中國蘇州廠與惠州廠外，立隆位於泰國的全新工廠也將在2025年底正式投產，2026年完全貢獻營收，尤其今年在車電及取得輝達GB300大訂單業績具大成長，估本業EPS至少10元，拉回逢低布局。

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