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AI半導體建廠潮迎來黃金十年：巨漢(6903)

聯合新聞網／ 萬寶週刊

AI建廠潮引爆工程需求

隨著全球AI浪潮快速擴散，半導體產業資本支出持續擴大，尤其先進製程與AI晶片需求強勁，帶動晶圓廠與封裝廠大規模建廠計畫。在這波AI基礎建設浪潮下，廠務系統整合與無塵室工程需求同步爆發，也讓工程系統廠商的成長潛力重新受到市場關注。其中，巨漢(6903)憑藉在半導體廠務工程與無塵室整合的深厚經驗，逐步成為AI建廠潮的重要受惠者。隨著大型晶圓廠與封裝廠擴建先進產線，對機電工程、無塵室系統與高階廠務設備的需求持續攀升，使得巨漢的在手訂單規模創下歷史新高，營運能見度已延伸至未來兩年以上。

在手訂單116億元　營收成長動能強勁

從基本面觀察，巨漢目前在手訂單已達116億元，年成長約45%，其中高達80%與AI相關產業有關，預計將於2026年陸續認列。這也意味著公司營收結構已從過去以封測廠為主，轉型為「AI基礎建設＋先進製程」雙引擎模式。此外，公司目前已參與多項大型建廠專案，包括AI資料中心、先進封裝廠與半導體設備廠等，未來隨著AI投資持續增加，工程需求可望長期維持高檔。

BIM技術建立護城河　毛利率維持高檔

巨漢在工程系統整合領域的一大核心競爭優勢，在於導入3D BIM(Building Information Modeling)建築資訊模型技術。透過AI建模與碰撞模擬，公司能在施工前完成設計衝突檢測，大幅降低施工錯誤與重工成本。這項技術不僅提升施工效率，也能有效降低5%至10%的隱形成本，使巨漢長期毛利率維持在25%以上，優於多數同業。更重要的是，BIM模式具有高度可複製性，在大型專案增加時可產生規模經濟，進一步提升整體獲利能力。

AI基礎建設需求爆發　長線成長空間可期

展望未來，隨著AI資料中心、先進封裝與半導體產能持續擴張，對機電系統、散熱設備與無塵室工程的需求將長期維持高檔。整體而言，巨漢已從傳統封測廠工程承包商，成功升級為AI基礎建設的重要參與者。隨著116億元在手訂單逐步認列，加上AI半導體建廠潮持續推動，公司營運正邁入新一輪高成長周期，長線發展值得市場持續關注。

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