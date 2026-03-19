大啖低價庫存的記憶體模組─十銓

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股在油價衝擊變小之下，連續二天反彈，道瓊、S&P500、那斯達克都收紅，美國柴油價格已經衝破每加侖5美元，創下2022年以來新高，也是川普上任以來最高，川普更要求盟友護航油輪通過荷莫茲海峽，結果卻是盟友紛紛退縮，顯示影響力不如以前，整體民調正在走下坡，加上美國下半年迎來期中選舉，估計戰爭不會太持久。

隨著記憶體市場迎來強勁的漲價紅利，記憶體龍頭美光在公布財報前夕大漲4.5%，已經領先創下歷史新高，宜鼎(5289)與威剛(3260)近期公布的自結獲利數據極其亮眼，單月表現甚至超越過去一整年或一整季的水準，宜鼎2月自結損益顯示，單月稅後純益達15.61億，單月 EPS 來到 16.22元，強勁動能帶動股價成功站上千元大關，威剛受惠於DRAM與NAND報價大漲及低價庫存效益，1 月自結淨利為 35.17 億，單月EPS達11.09元，幾乎與去年Q4整季的13.01 元齊平。

十銓(4967)在去年的營運規模邁入新里程碑，全年營收突破200億大關，寫下歷史新高。過去以消費性 DDR4 為主的營收結構，已正式轉向高單價、高毛利的 DDR5 產品，其營收占比已拉升至八成以上。此外，年底受惠於大客戶專案出貨與品牌通路拉貨動能，單月營收一度翻倍成長，顯示十銓在供應鏈配給中具備強大的議價與取貨能力。

在獲利部分，十銓也繳出了亮眼的成績，EPS達到13.06元，相較於前一年度幾近翻倍，這也創下了公司成立以來的獲利巔峰。高獲利背後的關鍵在於有效的庫存管理與韓系原廠(如三星、海力士)的穩定供貨關係，使十銓能低成本佈建庫存並在高價時釋出。董事會決議配發每股10元現金股利，高配息率也反映了公司現金流的穩健，在三大原廠將產能大量轉向HBM，導致標準型DRAM出現產能缺口，在AI伺服器與邊緣運算雙動能引擎下，今年第一、二季預期將迎來缺貨高峰，十銓可望憑藉高水位庫存與品牌競爭力，續創營運佳績。

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