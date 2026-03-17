仲恩喜事連連 取得科技事業函啟動IPO、美國二期臨床、台日取證、加快全球商業化量產

撰文／陳澤樂

仲恩生醫 (7729-TW) 公告，已取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業及產品開發成功具市場性」之意見書，將依規劃時程推進資本市場，啟動 IPO，辦理股票上市申請相關作業。 3月9日亦宣布啟動幹細胞新藥Stemchymal®治療脊髓小腦性共濟失調（Spinocerebellar Ataxia, SCA；小腦萎縮症）之美國二期臨床試驗，同步推進台日取證與商業化量產布局，將攜手海內外臨床與產業夥伴，共同打造台灣細胞新藥應用於罕病治療的國際指標案例。

仲恩表示，公司已深入分析國際藥廠Biohaven旗下產品troriluzole在臨床開發及法規審查受挫的經驗，並就其試驗設計、公開臨床數據及監管重點進行審慎評估，為此，仲恩將以更具科學實證的最新真實世界數據(RWE; Real-World Evidence) 作為臨床試驗設計基礎，並與美國食品藥物管理局（FDA）擬定統計分析計畫(SAP; Statistical Analysis Plan)，以啟動美國二期臨床試驗。

本次美國二期臨床試驗預計將於加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles, UCLA）及南佛羅里達大學（University of South Florida, USF）兩地展開收案，主要聚焦SCA3病患，預計總收案人數20人，目標於今年9月完成首例病患收案。此次計畫邀請國際神經科學權威Dr. Susan Perlman與Dr. Theresa Zesiewicz擔任共同首席主持人，借重兩人對於神經退化性疾病及罕見疾病臨床試驗領域的深厚經驗，強化試驗設計、法規對接與執行品質，預料將有利於後續法規審查與產品開發推進。

董事長王玲美表示：「Stemchymal®已進入全球布局的關鍵階段，除美國臨床規劃外，日本市場藥證方面，仍由授權夥伴REPROCELL持續與日本醫藥品醫療機器總合機構（PMDA）進行溝通會議，仲恩將持續協助REPROCELL完善各項諮詢要件，踏實推進日本市場取證進程。台灣市場方面，除已依據今年上路的《再生醫療製劑條例》路徑，向醫藥品查驗中心（CDE）申請專案輔導諮詢外，仲恩也已正式向衛生福利部提出罕見疾病藥物認定（ODD）申請，雙軌並行，積極爭取Stemchymal®早日在台取得藥證，為本國病患帶來治療新契機。」

資深副總經理柯景懷表示：「隨著美國二期臨床、台日取證及量產合作架構逐步到位，公司將積極洽談Stemchymal®全球商業授權，同時，仲恩亦將持續評估其他神經退化性疾病新適應症開發機會，並接觸東南亞、中東及韓國等地的潛在合作對象，持續擴展海外授權與在地化量產合作機會，以建構完整的再生醫療生態系、建立全球商業化供應鏈，力求讓 Stemchymal®成為台灣首項走向國際的細胞治療藥物，為全球神經罕病患者提供安全有效的醫療選擇。

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