快訊

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

蘋果全新AirPods Max 2耳機有何不同？搭載H2晶片、新增6實用功能一次看

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

仲恩喜事連連 取得科技事業函啟動IPO、美國二期臨床、台日取證、加快全球商業化量產

聯合新聞網／ 萬寶週刊
仲恩生醫董事長王玲美。記者謝柏宏／攝影
仲恩生醫董事長王玲美。記者謝柏宏／攝影

撰文／陳澤樂

仲恩生醫 (7729-TW) 公告，已取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業及產品開發成功具市場性」之意見書，將依規劃時程推進資本市場，啟動 IPO，辦理股票上市申請相關作業。 3月9日亦宣布啟動幹細胞新藥Stemchymal®治療脊髓小腦性共濟失調（Spinocerebellar Ataxia, SCA；小腦萎縮症）之美國二期臨床試驗，同步推進台日取證與商業化量產布局，將攜手海內外臨床與產業夥伴，共同打造台灣細胞新藥應用於罕病治療的國際指標案例。

仲恩表示，公司已深入分析國際藥廠Biohaven旗下產品troriluzole在臨床開發及法規審查受挫的經驗，並就其試驗設計、公開臨床數據及監管重點進行審慎評估，為此，仲恩將以更具科學實證的最新真實世界數據(RWE; Real-World Evidence) 作為臨床試驗設計基礎，並與美國食品藥物管理局（FDA）擬定統計分析計畫(SAP; Statistical Analysis Plan)，以啟動美國二期臨床試驗。

本次美國二期臨床試驗預計將於加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles, UCLA）及南佛羅里達大學（University of South Florida, USF）兩地展開收案，主要聚焦SCA3病患，預計總收案人數20人，目標於今年9月完成首例病患收案。此次計畫邀請國際神經科學權威Dr. Susan Perlman與Dr. Theresa Zesiewicz擔任共同首席主持人，借重兩人對於神經退化性疾病及罕見疾病臨床試驗領域的深厚經驗，強化試驗設計、法規對接與執行品質，預料將有利於後續法規審查與產品開發推進。

董事長王玲美表示：「Stemchymal®已進入全球布局的關鍵階段，除美國臨床規劃外，日本市場藥證方面，仍由授權夥伴REPROCELL持續與日本醫藥品醫療機器總合機構（PMDA）進行溝通會議，仲恩將持續協助REPROCELL完善各項諮詢要件，踏實推進日本市場取證進程。台灣市場方面，除已依據今年上路的《再生醫療製劑條例》路徑，向醫藥品查驗中心（CDE）申請專案輔導諮詢外，仲恩也已正式向衛生福利部提出罕見疾病藥物認定（ODD）申請，雙軌並行，積極爭取Stemchymal®早日在台取得藥證，為本國病患帶來治療新契機。」

資深副總經理柯景懷表示：「隨著美國二期臨床、台日取證及量產合作架構逐步到位，公司將積極洽談Stemchymal®全球商業授權，同時，仲恩亦將持續評估其他神經退化性疾病新適應症開發機會，並接觸東南亞、中東及韓國等地的潛在合作對象，持續擴展海外授權與在地化量產合作機會，以建構完整的再生醫療生態系、建立全球商業化供應鏈，力求讓 Stemchymal®成為台灣首項走向國際的細胞治療藥物，為全球神經罕病患者提供安全有效的醫療選擇。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1687期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

仲恩喜事連連 取得科技事業函啟動IPO、美國二期臨床、台日取證、加快全球商業化量產

仲恩生醫 (7729-TW) 公告，已取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業及產品開發成功具市場性」之意見書，將依規劃時程推進資本市場，啟動 IPO，辦理股票上市申請相關作業。 3月9日亦宣布啟動幹細胞新藥Stemchymal®治療脊髓小腦性共濟失調（Spinocerebellar Ataxia, SCA；小腦萎縮症）之美國二期臨床試驗，同步推進台日取證與商業化量產布局，將攜手海內外臨床與產業夥伴，共同打造台灣細胞新藥應用於罕病治療的國際指標案例。

佳世達去年配現金股利1元、配發率156% 今年強攻AI／醫療提高集團毛利率

佳世達（2352）董事長陳其宏於3 月11日於法說會表示，去年是營運低谷，預期今年醫療、AIoT（智能解決方案）及網通業務將成長，帶動營收、獲利優於去年。

複製穎崴的檢測股：閎康

◎賴建承CSIA 台積電本波股價一度突破2千元大關，但受到國際情勢與美伊戰事影響，股價順勢拉回，不過公司將於3/17除息，配發6元現金，研判短線整理後將上演除息行情。受惠AI需求，台積電先進製程及Co

光通訊的爆炸成長：穩懋

AI算力競賽白熱化之際，輝達豪擲40億美元同步入股Coherent 與Lumentum，並給出延伸至2030年的多年採購承諾。

高壓新品就緒的低估飆股

上周我告知自26395漲到2/26的35579當周是第13周，本周2/23~2/26是延後一周的第14周，有些在第13周就轉折向下，有些延後一周如矽光子、低軌道衛星，在上周也做頭向下轉折

卡位AI光通訊與國防雙引擎：IET-KY

分子束磊晶(MBE) 技術築起高門檻 英特磊IET-KY(4971)為少數專注分子束磊晶(MBE)的三五族半導體廠。相較主流MOCVD製程，MBE能提供更高純度與更精密的異質結構控制，特別適用於高速光

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。