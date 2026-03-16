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佳世達去年配現金股利1元、配發率156% 今年強攻AI／醫療提高集團毛利率

聯合新聞網／ 萬寶週刊
佳世達董事長陳其宏。記者王郁倫／攝影
佳世達董事長陳其宏。記者王郁倫／攝影

撰文/陳澤樂

佳世達（2352）董事長陳其宏於3 月11日於法說會表示，去年是營運低谷，預期今年醫療、AIoT（智能解決方案）及網通業務將成長，帶動營收、獲利優於去年。

他說，為重返成長軌道，佳世達已啟動一連串變革，包含延攬新任總經理柯淑芬，以及集團今年將投入更多資源在AI伺服器業務。

股東人數超過16.5萬的佳世達科技也於3 月10日董事會通過2025年財報，去年每股賺0.64元，較2024年減少0.47元，擬配發現金股利1元，發放率達156%。

受惠醫療等高附加價值新事業布局，2025年營業毛利率達16.8%，連續三年突破16%；全年合併營收達2,079億元，比2024年增加62億元（3.09%）。

AIoT業務方面，隨著新總經理的加入，預期今年相關業務將持續成長。佳世達過去主要布局邊緣AI應用，今年AI會跟上算力趨勢，在伺服器和網通交換器1.6T等，都會強化布局。

陳其宏強調，佳世達AI布局會從三面向著手，包括AI data base、AI演算法、AI算力等三大主軸，AI應用終究要落地，但佳世達這次在AI算力部隊不會缺席，像是旗下其陽的散熱方案。

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