複製穎崴的檢測股：閎康

台積電本波股價一度突破2千元大關，但受到國際情勢與美伊戰事影響，股價順勢拉回，不過公司將於3/17除息，配發6元現金，研判短線整理後將上演除息行情。受惠AI需求，台積電先進製程及CoWoS先進封裝產能供不應求，同時與材料及設備主要供應商緊密合作，確保製程良率，因此，也帶動相關檢測分析、AOI自動光學檢測、晶圓探針卡等需求強勁，隨著穎崴(6515)與精測(6510)的股價飆漲，研判半導體檢測龍頭之一的閎康(3587)也不容小覷。

閎康擁有三大武器，2奈米是關鍵

隨著台積電及日本Rapidus往2奈米推進，電晶體結構由FinFET轉向GAA（環繞閘極），結構複雜度暴增。因此，帶動了大量的材料分析需求，目前閎康(3587)已引進原子級穿透式電子顯微鏡(TEM)搶占市場商機。此外，北美CSP大廠紛紛自行研發AI晶片，需頻繁進行故障分析，且高功率AI晶片帶動1000W以上的超高功率老化測試需求，均給閎康帶來龐大之商機。與同業汎銓(6830)、宜特 (3289)進行對比，閎康產品包括了材料分析、故障分析與可靠度分析，屬於全方位者，汎銓先進製程材料分龍頭，宜特則是可靠度分析龍頭。閎康的營收主要由三大部分組成，首先材料分析佔比約45-50%，成長動能來自台積電2奈米研發、日本Rapidus晶片計畫。至於故障分析佔比約25-30%，成長來自北美CSP廠自研晶片需求。最後可靠度分析佔比約20-25%，車用晶片長效認證、太空元件等是成長動能。

閎康今年EPS估12元，法人買超

2025年營收55.45億，年增率8.51%，創下歷史新高，前3季EPS4.26元，隨日本實驗室產能利用率爬升，2025年第4季起毛利率開始回升，尤其是高單價的材料分析與可靠度分析佔比提高，有助2026年獲利攀升。2026 年1月營收為4.55億，年增率16.8%，顯示今年開局強勁，預估今年EPS有機會上看12元，本益比18倍不算高。近期外資與投信默默吃貨布局，股價也站上所有均線，配合MACD在零軸以上，股價呈現多頭趨勢，加上股價位階點不高，月線與季線呈現黃金交叉，研判月線不破可望啟動多頭攻勢。

