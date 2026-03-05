光通訊的爆炸成長：穩懋

AI算力競賽白熱化之際，輝達豪擲40億美元同步入股Coherent 與Lumentum，並給出延伸至2030年的多年採購承諾。外資法人表示，此舉核心訴求是為共封裝光學(CPO)提前進行「供應保護」，而交易披露時點並不意外，輝達很可能在即將登場的GTC大會上，公開部分新一代CPO解決方案藍圖。最近期國際上相關的光通訊概念股都出現大漲，AAOI五天大漲將近一倍，古河電工股價站上30000日圓，康寧今年已上漲74%。光通訊的爆炸性成長正在勢頭上。

這代表AI從大家關注的算力發展，進一步延伸到AI算力的傳輸。而光通訊的最新發展就是逐漸取代笨重且耗能的銅線。產業的快速進展將進一步牽動相關個股的股價。

穩懋(3105)作為全球最大的砷化鎵(GaAs)晶圓代工廠，目前的營運正處於從傳統手機市場轉向 AI 光通訊與低軌衛星的關鍵轉型期。

2025年全年獲利大幅回升，全年EPS 約4元，證實轉型成效。今年元月稅後純益達1.64億元，單月每股純益(EPS)為0.39元，相較於去年同期成功轉虧為盈，營運體質顯著改善。

隨著資料中心對高速傳輸需求大增，砷化鎵與磷化銦製程在光通訊元件的應用成為焦點。50G VCSEL 已進入量產。市場預估2026年資料中心相關營收有望翻倍成長。

低軌衛星(LEO)：衛星通訊往高頻發展，帶動基礎建設(Infra)營收動能，成為與光通訊並列的成長雙引擎。

Wi-Fi 7：隨著無線傳輸規格升級，Wi-Fi 7 相關產品亦是未來的長期增長點。

主要客戶包括 Broadcom(博通)、Murata、Skyworks、Qorvo 等全球通訊大廠，在產業往前邁進之下，客戶必定有相關的佈局，穩懋就有相關的機會。

元月份的營收年增率為24.66%，已經是連續6個月達到雙位數的增長。穩懋過去曾因轉投資中國養豬事業遭受大幅虧損，成為市場關注焦點，全鼎(江蘇)環境科技：穩懋曾赴中國投資養豬業，但因非洲豬瘟及中國市場競爭劇烈，累計虧損曾達 20 億台幣。

最新現況：公司近年已積極縮減非核心轉投資的負擔。

股價從去年11月94.8帶量起漲，一路震盪盤堅，2月中漲勢加速，短線乖離相對大，若有壓回則是不錯的進場良機。

