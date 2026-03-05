高壓新品就緒的低估飆股

上周我告知自26395漲到2/26的35579當周是第13周，本周2/23~2/26是延後一周的第14周，有些在第13周就轉折向下，有些延後一周如矽光子、低軌道衛星，在上周也做頭向下轉折，整體(A)高估股(DRAM、低軌道衛星、玻纖布、矽光子、ABF、投機股…)將正式向下修正5~8周，筆者上週就提醒投資人這些股票除了超漲且本益比又超高，向下修正是無可避免的，但我也強調第13周(14周)是高估股向下修正，但(B)嚴重低估的AI伺服器(貿聯、勤誠、智邦、奇鋐、雙鴻、健鼎、光寶、良維、聯茂、台燿、台光電、達電、矽格、台星科、國巨、緯穎、川湖、廣達、緯創、神達…) 、被動元件立隆、興勤、佳邦、日電貿及業績股富鼎、弘塑、辛耘、閎康、聯電、義隆電、聯陽、亞光、信邦、艾訊、耿鼎、東陽…這些會走自己上漲道路成為選股不選市的主流股，低估股(B)可在32996~32472先落底，領先走自己上漲道路，但高估的(B)可能要跌到31842~31164甚至更低，才會出現像樣反彈，投資人注意此趨勢轉變。

高壓新品已準備就緒飆股：富鼎

富鼎去年合併營收31.04億，年增6.4%，稅後純益6.79億、年增20.1%，尤其去年台幣大幅升值、純益年增遠遠大於營收年增，難能可貴。據公司總經理張嘉帥指出，今年主要成長動能來自低基期的SPS，加上高壓及AI伺服器有所斬獲。自去年起積極導入韓系晶圓廠，著眼以新製程打造高壓MOSFET產品，與國際IDM大廠競爭，尤其高壓新品已就緒，今年在電源供應器市場會有顯著回升，同時布局SIC(碳化矽) MOS的直流轉換(DC-DC)元件，貢獻度將持續提升，另外富鼎在AI伺服器的中低壓MOS已有初步成效。富鼎主要客戶除台系兩大散熱廠外，也打入日本大廠客戶，顯示其技術實力獲國際大廠青睞，尤其中高壓成長力道將大於DC風扇，另外PC業務方面台系客戶陸續有新產品規劃，預估今年將導入發酵，近陸功率半導體廠：華潤、新潔能等MOSFET產品調幅10%，未來可能跟進調漲價，估今年EPS 6.6~7.2股價94.6，嚴重低估，且今年配5元現金，殖利率5%以上，建議積極布局。

