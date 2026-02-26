現代建築之父「勒・柯比意」世界巡展2月25日台北盛大開幕

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／陳澤樂

現代建築之父勒・柯比意基金會獨家授權的122件經典建築模型大展，於2月25日台北淡江大學淡水校區文錙藝術中心盛大開展來賓冠蓋雲集。現場透過精緻的微縮模型與沉浸式敘事設計，觀眾將跨越時空，從大師早期的實驗性住宅，一路探索至現代主義鼎盛時期的經典巨作，現場細膩的特別安排每一位導覽義工都具有建築師身份能充分的深度說明，使每一位參觀者都能親身感受其作品中充滿詩意與遠見的建築語彙。

日本建築大師安藤忠雄多年前毫不忌諱對媒體說：自己是受到20世紀建築之父「勒・柯比意」的感動才踏入此行。建築巨擘「勒・柯比意」有17件建築作品被聯合國教科文組織Unesco評選為人類世界文化遺產，應該是入選最多作品的單一建築師。在台灣百年難得一遇目睹這位啟發安藤忠雄大師中的大師，代表開創現代建築史最精彩的巨作。展覽由台法學術交流協會、新加坡RT+Q建築事務所及巴黎Lin international共同策劃的「勒・柯比意：建築詩篇世界巡展」於台北開展，是近代國內最具權威性的建築藝術大展，請把握難得的展期02.25 – 04.17。

跨國學術對談，點亮建築設計新視野

展覽期間，主辦單位將舉辦一系列建築講座與座談，邀請海內外頂尖建築學者，共同探討勒・柯比意對當代都市與空間設計的深遠啟發。這不僅是建築學子與專業人士激盪創意的平台，更是民眾提升美學素養、走進大師建築宇宙的絕佳契機。

「勒・柯比意：建築詩篇」結合藝術、歷史與創新的深度饗宴，誠摯邀請各界蒞臨，感受大師不朽的建築魅力。 展覽地點：淡江大學淡水校區 文錙藝術中心，展覽時間：2026.02.25 – 2026.04.17，開放時間：週一到週五09:00-17:00，例假日特別開放：2月27日／3月14日／4月11日

【更多精彩內容請見萬寶週刊1685期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

淡古攜日本兩館簽署MOU 紅毛城「風帆之路」交流特展

淡水小坪頂 MPV 翻覆撞斷路燈！橫躺車道封閉 1 小時 影響北投往返交通

任期最後一年 盧秀燕「缺席」府會新春團拜引討論

【書評】《月亮與六便士》：創作之熱愛，人世的殘酷與百態

相關新聞

現代建築之父「勒・柯比意」世界巡展2月25日台北盛大開幕

現代建築之父勒・柯比意基金會獨家授權的122件經典建築模型大展......

營收暴衝6倍的記憶體股：南亞科

在AI龐大需求下，全球記憶體市場正迅速轉向全面「賣方市場」，海力士日前表示DRAM與NAND庫存僅剩約4週水位，供應緊繃程度遠超市場預期，且2026年HBM產能已提前售罄。

站在產業趨勢對的一方：漢測

漢測去年9月17興櫃掛牌，最低點是183元，馬年開始股價已到2000元之譜，若論本益比那絕對是高不可攀。

業績佳且切入矽光子的飆股

台股分別在去年11/21的26395及12/6的27355逐出雙底測季線後，目前上漲到34700漲點約8305點，漲幅超大，主因是台積電、達電、聯發科等權值股帶動上來

ABF景氣反轉領頭羊：南電

南電(8046)在 2025 年歷經庫存去化壓力後，正式迎來循環轉折。

PCB設備廠領頭羊：大量

近期美股創高後開始震盪，加上川普15%新關稅衝擊，不只道瓊重挫超過800點，S&P500、那斯達克也下跌1%，AI恐慌交易還是持續蔓延，由Anthropic推出可自動化分析與任務處理的Claude Code工具，讓原本需要大量顧問團隊與多年時間的流程，現在可以全部交給AI處理！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。