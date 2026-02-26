現代建築之父「勒・柯比意」世界巡展2月25日台北盛大開幕

撰文／陳澤樂

現代建築之父勒・柯比意基金會獨家授權的122件經典建築模型大展，於2月25日台北淡江大學淡水校區文錙藝術中心盛大開展來賓冠蓋雲集。現場透過精緻的微縮模型與沉浸式敘事設計，觀眾將跨越時空，從大師早期的實驗性住宅，一路探索至現代主義鼎盛時期的經典巨作，現場細膩的特別安排每一位導覽義工都具有建築師身份能充分的深度說明，使每一位參觀者都能親身感受其作品中充滿詩意與遠見的建築語彙。

日本建築大師安藤忠雄多年前毫不忌諱對媒體說：自己是受到20世紀建築之父「勒・柯比意」的感動才踏入此行。建築巨擘「勒・柯比意」有17件建築作品被聯合國教科文組織Unesco評選為人類世界文化遺產，應該是入選最多作品的單一建築師。在台灣百年難得一遇目睹這位啟發安藤忠雄大師中的大師，代表開創現代建築史最精彩的巨作。展覽由台法學術交流協會、新加坡RT+Q建築事務所及巴黎Lin international共同策劃的「勒・柯比意：建築詩篇世界巡展」於台北開展，是近代國內最具權威性的建築藝術大展，請把握難得的展期02.25 – 04.17。

跨國學術對談，點亮建築設計新視野

展覽期間，主辦單位將舉辦一系列建築講座與座談，邀請海內外頂尖建築學者，共同探討勒・柯比意對當代都市與空間設計的深遠啟發。這不僅是建築學子與專業人士激盪創意的平台，更是民眾提升美學素養、走進大師建築宇宙的絕佳契機。

「勒・柯比意：建築詩篇」結合藝術、歷史與創新的深度饗宴，誠摯邀請各界蒞臨，感受大師不朽的建築魅力。 展覽地點：淡江大學淡水校區 文錙藝術中心，展覽時間：2026.02.25 – 2026.04.17，開放時間：週一到週五09:00-17:00，例假日特別開放：2月27日／3月14日／4月11日

