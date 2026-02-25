營收暴衝6倍的記憶體股：南亞科

◎賴建承CSIA

在AI龐大需求下，全球記憶體市場正迅速轉向全面「賣方市場」，海力士日前表示DRAM與NAND庫存僅剩約4週水位，供應緊繃程度遠超市場預期，且2026年HBM產能已提前售罄。至於美光也同時證實其2026年HBM已全數完售，難怪台股封關期間，美光、三星、SK海力士等股價紛紛大漲。受惠第一季AI與資料中心需求持續加劇，使得全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，集邦科技因此上修DRAM本季報價漲幅為90%~95%；NAND晶片合約價漲幅則上調為55%~60%。由於美光、三星等大廠將產能集中在利潤更高的HBM與DDR5，導致標準型DRAM供給短缺，專注於中低階、標準型產品的南亞科(2408)、華邦電(2344)因此成為主要受益者。

記憶體元月營收好兆頭，創見財報亮眼

受惠記憶體價格走揚，華邦電(2344)元月營收117.78億，月增率20.55%、年增率94.16%；南亞科(2408)元月業績更是飆漲，營收達153.1億，月增率27.4%、年增率608%；創見(2451)元月營收47.6億，月增率55.7%、年增率440.6%；宇瞻(8271) 元月營收20.9億，月增率146.1%、年增率233.4%；威剛(3260)元月營收84.1億，月增率44.8%、年增率198.9%；群聯(8299)元月營收104.5億，月增率20%、年增率189.3%。由上述主要廠商之業績可看出，記憶體產業於2026年依舊是萬馬奔騰。模組廠商中的創見(2451) 將於3/4公布2025年財報，有了日前威剛業績暴衝的範例，研判創見的成績單也不會太差，股價壓回季線具有支撐，也是逢低布局的好時機。

南亞科EPS上看20元，本益比15倍

至於顆粒廠商則看好南亞科(2408)的波段攻勢，南亞科去年第三季毛利率轉正至18.45%，單季EPS由虧轉盈為0.5元，第四季財報表現遠超市場預期，單季營收在11月、12月連續創下歷史新高後，帶動單季獲利達110.83億，季增率608.9%，年增率804.2%，單季EPS3.58元，全年EPS2.13元，成功扭轉連續兩年虧損的局面。南亞科也宣布2026年資本支出預計約500億，較2025年的134億元暴增273.13%，新廠將採取多元化產品策略，涵蓋DDR4、DDR5、LPDDR4以及客製化DRAM產品，故在記憶體持續短缺與漲價下，研判南亞科2026年EPS挑戰20元，目前本益比僅15倍。目前MACD在零軸以上，柱狀圖負值收斂，加上月線支撐強勁，只要法人買盤歸隊，預估股價仍有上漲空間。

