站在產業趨勢對的一方：漢測

聯合新聞網／ 萬寶週刊

漢測去年9月17興櫃掛牌，最低點是183元，馬年開始股價已到2000元之譜，若論本益比那絕對是高不可攀。那最近買進的外資法人豈不荒唐。若是以整個產業成長的趨勢來看，似乎合理。

首先旺矽，精測，穎威的股價不也是如此嗎？問問這些產業大老，他們可曾想過股價會高到這般境界。

晶圓價格高昂，一片12吋晶圓約3萬美元，晶圓檢測的角色更形吃重。

「漢測」即為漢民測試系統股份有限公司(Hermes Testing Solutions Inc., HTSI)，隸屬於漢民集團 (Hermes-Epitek)，集團在半導體領域深耕已久，具有相當的技術底蘊。 十年磨一劍，漢民集團此時出頭表現，代表此產業將有非凡的機會。

核心產品：自主研發與製造薄膜式探針卡(Thin Film Probe Card)，是台灣唯一具備此技術的廠商。

主要業務：提供從封裝前晶圓測試到 2D、3D 缺陷檢測的解決方案，涵蓋 AI、HPC(高效能運算)等高階晶片測試需求。

服務範圍：包含半導體檢測設備銷售、安裝、技術支援、製程開發及客製化產品設計。

2025 全年營收：累計營收達 24.25 億元，較 2024 年大幅成長 51.75%。

獲利表現：2025 年前 8 個月每股盈餘(EPS)已達 7 元，全年獲利預計創下歷史新高。

最新動態：2026 年 1 月營收為 2.15 億元，年增 35%，顯示第一季淡季不淡。

AI所帶動的產業成長將全面性的擴散，整體半導體產業快速成長。漢測並不便宜，但只要站在對的產業，具有獨特性及技術門檻，就會享有高本益比。

