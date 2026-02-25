快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

業績佳且切入矽光子的飆股

萬寶週刊
台股示意圖。圖／聯合報資料庫
台股示意圖。圖／聯合報資料庫

台股分別在去年11/21的26395及12/6的27355逐出雙底測季線後，目前上漲到34700漲點約8305點，漲幅超大，主因是台積電、達電、聯發科等權值股帶動上來，尤其台積電、達電，各位投資人一定要注意從26395(低點當周不算) 、上漲到本周(2/23~2/26)是第13周轉折，有時會延後一周，那也就是在下星期(3/2~3/6)可能面臨中期回檔的轉折點，且大盤的周KD出現雄背離，漲到下周投資人一定要從高估的ABF、矽光子、玻纖布、DRAM、低軌道衛星…及投機股撤出，等回檔約5~8周，逢低再回補，有些可提早到3~5周就可回補，但喜歡者做當沖就好，而低估的AI(台光電、台燿、聯茂、光寶、健鼎、勤誠、貿聯、智邦、奇鋐、雙鴻、良維、鴻海、矽格、台星科、國巨、興勤、立隆為主，但達電、金像電、致茂、聯發科…高出低補差價應對)，另業績股聯電、辛耘、亞光、瑞儀、信邦、艾訊、聯陽、義隆電、富鼎、萬泰科、堤維西、東陽、貿聯、胡連、華泰、凱美、禾伸堂、佳邦、日電貿、華新科…為主攻，會成為面臨14周大盤回檔而呈現選股不選市的強勢股。

萬寶週刊

