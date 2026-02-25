ABF景氣反轉領頭羊：南電

營運走出谷底，2026 年迎來景氣翻揚

南電(8046)在 2025 年歷經庫存去化壓力後，正式迎來循環轉折。2025年12月營收衝上39.2億元，年增逾四成，創近33個月新高；2026年1月營收亦達 37.2億元，年增約45%，顯示復甦動能延續。法人普遍認為，2025 年為本波營運谷底，2026–2027 年將進入新一輪獲利擴張期，EPS 預估連續兩年大幅上修，反映景氣與產品結構同步改善。

AI ASIC 爆發，ABF 載板供需缺口擴大

南電本波反轉核心，在於AI與高階運算帶動的ABF載板需求升溫。目前 ABF 約占營收50–55%，BT 載板約 30–35%。隨 800G交換器、AI伺服器升級與 AI PC換機潮啟動，加上上游關鍵材料供給偏緊，高階 ABF供需缺口預估於 2026年下半年擴大至約20%，形成「量增＋價揚」格局。產品平均單價(ASP)具備調升空間，稼動率向上，營運槓桿效益開始顯現。

大客戶加持，ASIC 比重快速提升

從客戶結構觀察，南電深耕高階ASIC與HPC應用，主要客戶涵蓋 Broadcom、AMD(含 Xilinx)與 Marvell，合計營收比重約六成。此外，公司亦參與 Amazon、Meta 與 Microsoft 等雲端業者自研 ASIC 專案。法人預估，2026 年下半年 ASIC 相關營收占比可望突破一成，成為毛利率上行的重要推手。

獲利彈性放大，評等與目標價同步上修

在獲利預期急速修正下，多家內外資券商於 2026 年 2 月上調評等至「買進」或「強力買進」。部分美系外資將目標價由340元大幅上修至655元，亦有機構上看490元區間，顯示市場對 2026–2027 年獲利爆發的高度共識。以今明兩年 EPS 預估約13–21元區間推算，本波評價重估邏輯建立在 ABF 結構性缺貨與 AI 高階產品比重提升。當ABF供給受限、AI ASIC需求爆發，獲利彈性將顯著放大。對中期投資布局而言，南電不僅是載板產業復甦旗艦，更是2026年 AI基礎設施擴張浪潮下的關鍵受惠者。

