程泰（1583）收購裕國（8905）達標！紅包行情最後召集 持續到3月3日！

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／陳澤樂

程泰機械（1583-TW）2026馬年首發，2月10日重訊公開收購裕國冷凍（8905-TW）股份，已有股東應賣5,988,000股，公開收購條件成就，應賣股東過年後紅包行情達標。

根據重訊公告，程泰公開收購將持續至3月3日，尚未參與的股東請把握期間辦理應賣，在收購結束後預計5個營業日內完成交割與價款支付，時程明確。

專家指出本次收購價格已納入參與經營的發展與經營改善的預期，對股東而言，應賣可以降低後續市場波動風險，超高本益比也只有一次，是公開價格實現持股價值的最好機會。

