程泰（1583）收購裕國（8905）達標！紅包行情最後召集 持續到3月3日！
撰文／陳澤樂
程泰機械（1583-TW）2026馬年首發，2月10日重訊公開收購裕國冷凍（8905-TW）股份，已有股東應賣5,988,000股，公開收購條件成就，應賣股東過年後紅包行情達標。
根據重訊公告，程泰公開收購將持續至3月3日，尚未參與的股東請把握期間辦理應賣，在收購結束後預計5個營業日內完成交割與價款支付，時程明確。
專家指出本次收購價格已納入參與經營的發展與經營改善的預期，對股東而言，應賣可以降低後續市場波動風險，超高本益比也只有一次，是公開價格實現持股價值的最好機會。
【更多精彩內容請見萬寶週刊1684期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。