益得攜手國際大藥廠進軍美國 搶占2800億MDI關鍵藥品市場

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／陳澤樂

益得生技（6461）2月4日宣布，已與全球前十大學名藥廠正式完成合作合約簽署，雙方將攜手推動益得旗下{定量噴霧吸入劑（MDI）關鍵產品}進軍美國市場。益得將負責藥品開發作業，並依照美國法規要求執行相關臨床試驗；合作藥廠則負責產品於美國市場的推廣與商業化布局。

雙方同時訂定多項關鍵里程碑，並納入上市後的利潤分享機制，以加速該項產品的上市進程，強化雙方在美國吸入劑市場的長期合作與成長動能。

這項合作案代表益得生技正式由亞洲跨足美國市場，為營運成長注入全新強勁的動能，進一步在國際間展現其於呼吸道藥物領域的專業實力與能見度，成為拓展全球市場的重要里程碑。益得表示，完成與該藥廠簽約後，已陸續接獲多家國際藥廠洽詢 CDMO 等合作機會，顯示其技術平台與製造能量正獲得全球市場高度關注。

益得總經理 Dr. Chawla 指出：「對益得而言，這是一個令人振奮的重要時刻。此次與業界領先的國際藥廠簽署美國市場之開發與供應合作協議，將大幅提升益得的國際知名度。除既有的亞洲市場，包括中國大陸與東南亞，我們也已準備好將版圖拓展至全球最大的藥品市場 - 美國。展望未來，益得將持續深耕台灣，強化產品線佈局，並不斷精進技術開發與製造能力。我們期許持續位居台灣呼吸道製劑的領導地位，積極推動更多國際合作，加速全球市場的拓展。」

根據 Market.us 最新預測，北美為全球最大吸入劑市場，市占率高達 48%，並以定量吸入劑（MDI）為最主要的成長動能。在美國每年 MDI 市場需求約 1 億多支，整體市場規模約新台幣 2,800 億元。其中，支氣管擴張劑年需求量高達7,240 萬支，展現強勁的臨床與市場需求。

萬寶週刊

追蹤
