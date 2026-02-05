擁有雙成長引擎的生技股：保瑞

◎賴建承CSIA

隨著2025年降息循環啟動，資金成本下降，NBI生技指數自4月低點反彈漲了近7成。此外，大型藥廠面臨2025~2030年間近2千億美元專利到期潮，積極展開外部研發與併購策略，推升新藥與CDMO結構性需求。然而近年來市場對於生技股信心不足，因此，台灣生技表現相對疲弱，但隨著2026年起穩定獲利、現金流與政策推行的族群股價逐漸轉強之際，筆者認為生技股可望逐步回溫。例如日前筆者於本刊介紹的生華科(6492)，出刊後也連飆3根漲停，顯示生技股人氣有逐漸回流之現象，本期將針對生技獲利王保瑞(6472)作剖析。

保瑞具CDMO能力，擁雙成長引擎

醫療器材與CDMO為生技業中營運穩健，成長基礎明確的兩大族群，台灣醫材廠大都以外銷為主，CDMO則受疫情、貿易政策與製藥地緣分工影響，全球藥廠加速供應鏈在地化及外包需求。何謂CDMO呢？即委託開發暨製造服務，是製藥產業的一種外包模式，提供藥物研發、工藝優化、臨床試驗到量產的「一站式」服務，能大幅降低藥廠研發成本並縮短產品上市時間，被稱為生技界的「台積電」。而保瑞(6472)就具有此項能力，保瑞持續強化全球製造網路與北美產能佈局，目前集團擁有北美4座據點，包含針劑、粉劑、口服固體等多元劑型生產能力與經銷能力。而旗下泰福KY(6541)擁有加州哺乳動物細胞培養與微生物發酵產線，新產能預計於2026年第一季量產，正式邁入「小分子與大分子雙引擎」同步運轉的關鍵成長期。

保瑞2026年EPS估37元，本益比16倍

保瑞(6472)旗下保健品事業晨暉生技(1271)也將成為第三條成長曲線，晨暉ExoBDNF菌株(SWP-CGPA01)繼取得台灣專利後，再獲日本專利，主力產品SWM-008紅麴也拿下「非酒精性脂肪肝」與「減重」兩項台灣專利，一旦量產後將有助集團業績大幅跳升。2025年前3季EPS達21.34元，表現穩健，毛利率也回升至45%以上，2025年EPS約30元。展望2026年，在新產品與新事業加持下，EPS有機會來到37元，本益比僅16倍，遠比大盤與許多科技股低許多。股價自1030的歷史高下跌以來，最低見到476元，呈現腰斬，隨著業績的回升，月KD已於低檔呈現黃金交叉，顯示長期攻勢持續身升溫中。目前月線與季線呈現黃金交叉，MACD也在零軸以上，投信有默默吃貨中，研判月線不破可逢低布局。

