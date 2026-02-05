受益AI伺服器及HPC大需求飆股

台股指數漲到1/29的32996高點，由於波段及短線超漲，川普提名華許為新一任FED主席，以華許歷史背景主張高利率鷹派來看，出現黃金、白銀、比特幣大崩跌，全球股市連帶受影響重挫，台股從32996三天跌到31359，然市場擔心華許鷹派政策，市場先反映、之後華許就任FED主席、在川普期許下或許有鷹偏鴿可能，股市一急跌下來馬上出現買盤，但從黃金、白銀急跌代表波段漲幅太大股都要回檔，主要有DRAM、ABF、低軌道衛星，做正式中期回檔，這三個區塊建議不殺低逢高分批賣，頂多留1/3，至於比特幣大跌，告訴投資人高本益比及講故事股避開少碰為妙。真正有業績是對抗高利率最佳擇股標的，故我認為AI伺服器的健鼎、金像電、台燿、台光電、貿聯、智邦、達電、勤誠、奇鋐、雙鴻、良維、光寶科、國巨、立隆、聯茂、佳邦為優先布局，而高本益比高價AI伺服器如信驊、精測、穎威、旺矽、健策…大漲下更凸顯以上低估，另業績非常好信昌電、日電貿、凱美、興勤、富鼎、騰輝、信邦、亞光、艾訊…及車電的堤維西、東陽、耿鼎逢低皆可布局且可抱股過年。

AI及高效能運算平台快速升級的CCL大爆發股：台燿

由於AI伺服器及高效能運算(HPC)平台快速升級，主板設計朝向高層數、高頻高速與高功耗方向發展，帶動銅箔基板(CCL)材料規格同步拉高，尤其促使CCL需求大成長，主要受益者有台光電、台燿、聯茂。台光電股價已經漲到2040元。隨著GPU伺服器與ASIC平台用板層數增加，台燿近年積極布局高速低損耗與高耐熱材料切入AI伺服器、網通與資料中心供應鏈，台燿AI伺服器正由M6進入M7、M8，這兩個區塊大漲價帶動營收大成長，接下來台燿積極開發M9材料，未來ASIC伺服器普遍採用M9材料，預計2026~2027年擴大採用，進入出貨爆發期，台燿去年Q3已正式成美系大客戶新一代ASIC第二大供應商，且泰國新廠已少量生產，預計去年Q4產能每月達30萬張，台燿也啟動二期廠投資計畫，月產能30萬張，今年Q2進入量產。另因美系AI ASIC專案帶動AI終端需求，800G交換器需求也強勁，去年9~12月連四個月營收創新高，12月達32.5億、去年EPS 12.2元、今年EPS 20~23元，股價嚴重低估。

