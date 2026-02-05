從相機代工到AI光學平台：佳能

現金增資啟動，為轉型備足彈藥

佳能(2374)為充實營運資金，董事會決議辦理現金增資，發行普通股 1,200 萬股，每股發行價格 66 元，募資重點聚焦於高毛利新產品量產與產能擴充。此次現增不僅反映公司對中長期成長動能的高度信心，也顯示佳能正處於由傳統代工廠邁向 AI 智慧光學供應商的關鍵轉型期。

轉型高毛利正式加速

佳能最初為Canon產品台灣代理商，2003年成功轉型為影像產品製造商，並躍升為全球數位相機代工龍頭之一。隨著消費型相機市場趨於成熟，公司近年積極調整產品結構，逐步降低對單一相機代工的依賴，轉向 AI 應用、車載影像與智慧視覺等高附加價值領域。

產品結構升級，影像仍是核心

目前佳能產品線中，360度環景相機與多功能複合相機仍為最大營收來源，占比約 60%，廣泛應用於運動攝影、串流直播、VR 與智慧零售。其次為光學模組(約20%)，涵蓋醫療影像、AR/VR 與無人機視覺系統；車載與移動產品占比約 10%，已由後裝市場延伸至前裝供應鏈，預計2025年起開始出貨。

AI 與機器人視覺，打開成長天花板

佳能近年最受市場關注的亮點，來自AI與機器人視覺布局。公司已與美國 Agility Robotics 合作，為其雙足機器人「Digit」提供視覺模組，預計2026年進入量產階段。未來機器人、無人機與邊緣AI應用，占比目標提升至20%，將成為推升整體毛利率的關鍵引擎。

車載影像與 360 環景，長線趨勢明確

根據研究機構資料，全球汽車鏡頭市場至2036年規模可望突破460億美元，年複合成長率約10%。同時，AI功能導入相機已成產業共識，其中360度環景相機更以近20%的 CAGR 快速成長。佳能在相關產品線具備先行者優勢，並已切入日系車廠供應鏈，長線成長輪廓清晰。

AI 光學平台型價值重估

佳能已成功跳脫「相機代工廠」的舊有定位，正轉型為結合 AI、車用與機器人視覺的智慧光學解決方案供應商。若新產品線持續放量，佳能的評價基礎，有望由傳統製造股，逐步轉向具成長溢價的 AI 光學平台型公司，成為中長線值得布局的轉型代表股。

