光通訊浪潮下的績優生─華星光

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股二月開局首日開低走高，暫時加密貨幣與貴金屬暴跌衝擊。道瓊漲1%超過500點，S&P500上漲0.5%，那斯達克指數回升0.6%，費城半導體指數則是大漲逾1.7%！而上週五開高走低的Sandisk，2/2馬上大漲逾15%又回到歷史高點，記憶體龍頭美光等個股也都全面反彈至少逾5%！

市場傳出輝達對於OpenAI高達1000億美元投資計畫擱置，雖然CEO黃仁勳出面緩頰，但輝達股價仍下殺近3%！本週包括Amazon、Alphabet與AMD財報接力登場，重磅科技股財報將影響美股指數，也是對於AI相關科技股考驗。而台股受春節前資金獲利了結影響，短線指數雖回測月線但仍能收在其上，顯示賣壓尚未全面擴大。族群輪動加速，低基期個股成為資金避風港；相對地，高基期記憶體、被動元件因供需雜音與漲多壓力而走弱。

而被低估的光通族群，其中華星光(4979)的產業護城河相當明確，其建立在與國際大廠 Marvell 的緊密代工合作，以及對「光電轉換」核心技術的掌握。隨著 AI 伺服器傳輸規格由 400G 轉向 800G，華星光在 400G 與 800G ZR(長距離傳輸)產品中具備極高的市佔率，部分產品甚至維持獨家代工地位。更重要的是，在矽光子共同封裝光學(CPO)趨勢中，由於GPU運作產生的高熱會影響發光元件，華星光所研發的 CW Laser(連續波雷射)技術，能作為 CPO 架構中的「外接光源」，解決散熱痛點，這項技術門檻讓華星光在下一世代的光通訊競賽中佔據領先地位。

展望2026 年，華星光的成長動能極為強勁，去年12月單月營收已突破4.2億元，連續兩個月創下歷史新高，全年營收年增率達27%。隨著800G高速光收發模組自2025年Q4起正式量產出貨，預計2026年第一季將迎來顯著放量，並逐步取代400G成為營收主力。為了因應三家大型雲端服務提供者(CSP)的需求，華星光已啟動大規模產能擴充計畫，2026年目標產能將較去年「翻倍成長」，確保在高階光通訊市場的供貨能力，投資朋友可以留意。

