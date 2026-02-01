萬寶投資論壇 AI全面擴散之投資契機

撰文／陳澤樂

萬寶投顧於1月27日在台北寒舍艾美酒店舉辦「2026投資論壇」，主題是「全球市場展望」，特別邀請普徠仕集團的固定收益部門投資組合專家Ramon Maronilla，以及普徠仕全球成長策略投資組合專家Rahul Ghosh擔任與會貴賓，兩位講者的題目分別是「在降息週期中如何優化債券組合」及「全球成長股投資契機」。

Ramon Maronilla目前任職於普徠仕固定收益部門，專長在總體市場分析與固定收益債券策略，已有27年的投資經驗，而Rahul Ghosh專長於全球股票投資策略，具有24年投資經驗。

雖然美國對多國輸出到美國的商品關稅政策已有定案，但美國的政策不確定仍對市場造成部分不確定性，尤其是貨幣政策及通膨問題，以至於長天期債券殖利率呈現上升趨勢。不過，AI科技的發展已出現擴散效益，激勵半導體市場及記憶體等科技產業的需求持續增加，也擴散到其他產業的需求面，進而推動主要股市持續走強。

兩位貴賓針對近期市場動態及今年的投資展望均發表精闢的見解，並對來賓的提問有詳盡回答，總經理李麗鶴致詞表達對普徠仕多年來致力協助萬寶基金總代理業務的感謝，以及與會來賓的支持。

Ramon Maronilla表示，利率上行，成熟市場（DM）短天期殖利率仍具吸引力，隨著長天期利率上升以支應更高的財政支出，美國殖利率曲線將如其他已開發市場般趨於陡峭化。利率波動度已如預期回落至 2021 年水準，因市場對降息的預期下降，且關稅衝擊小於原先擔憂。

預計2026年上半年聯準會將不再降息，但2026年下半年可能降息1–3次，而財政政策及資本支出雙管齊下支撐成長。今年歐洲央行將按兵不動，政府將透過財政政策扶植製造業發展。中國將降息1–2次，並將採取適度財政措施，支撐經濟擺脫2025年頹勢，達到5%的成長目標。新興市場央行可能延續寬鬆政策，看好拉丁美洲。雖然信用利差仍窄，但總收益具有吸引力，尤其是短天期債券。歐洲非投資等級債券殖利率更具吸引力，且 ECB 預期維持利率政策不變，美歐兩個市場的基本面皆穩健、違約率偏低，重點在於分散配置與由下而上的選債能力。在政策與地緣政治不確定性引發波動的背景下，全球股票估值仍偏高，相較之下，因高殖利率與穩健基本面，全球非投資等級債券在風險調整後更具吸引力。

Rahul Ghosh表示，2026 年在財政政策刺激，帶動 GDP 成長：人工智慧 (AI) 因由資本支出 (Capex) 驅動的股市榮景，影響層面將擴及其他產業。較低的風險與相對於新興市場的估值水準，讓已開發市場股票更具投資吸引力。

美國在大而美法案下，財政刺激將推動資本支出與消費，加上仍然緊俏的勞動市場，預估對 今年 GDP 成長貢獻約 0.4 個百分點。歐洲方面，德國財政寬鬆、放寬「債務煞車」限制，國防與基礎建設支出增加，預估對今年 GDP 成長貢獻約 0.3 個百分點。日本則在新的首相推出高氏經濟學「Sanaenomics」，即財政刺激結合策略性投資，公司治理改革與釋放企業現金的政策方向，補充預算約占 2025 年 GDP 的 2.8%，有利經濟發展。

今年的成熟市場股票有三大吸引力因素，一、政策帶動的獲利成長—財政刺激與再工業化形成結構性順風：二、AI由資本與現金流支撐的創新循環，具備龐大的生產力提升潛力：三、在降低單一風險暴露的同時，掌握全球趨勢。綜合上述來看，成熟市場股票估值雖不便宜，但反映了較高品質與較低風險，整體而言仍屬合理。

