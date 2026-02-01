被動元件漲聲響起受惠股：凱美

◎賴建承CSIA

由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，一台AI伺服器使用量是傳統伺服器的2~3倍，2025年傳出MLCC與TLVR電感因AI伺服器需求激增，單價大漲30%~50%，同年，風華高科因銀價飆漲宣布產品漲價5%~30%，且村田、TDK也已於2025年針對積層式電感、磁珠等產品醞釀漲價約20%。展望2026年，持續在AI加持下，產業已露出曙光，包括鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期全面延長，加上被動元件庫存目前處於低水位，供需缺口逐步擴大。此外，因白銀、鈀、釕、錫、銅等核心金屬走揚，成本上揚，國內四大廠商宣布調漲價格。國巨(2327)率先宣布自2/1起調漲晶片電阻價格，漲幅10%~20%；華新科(2492)也跟進於2/1起調漲0201至1206晶片電阻，漲幅上看二成；大毅(2478)也同步於2/1起調漲0402～2512尺寸厚膜電阻價格，至於凱美(2375)也自1/26起針對厚膜電阻產品調升15%價格，故被動元件股的股價漲勢仍未結束。

國巨、華新科股價創波段高

龍頭國巨(2327)先前已調整特定鉭質電容與磁珠產品價格，主要是因AI應用需求強勁，近期再向客戶公告價格自2/1起調漲，產品涵蓋RC0402、RC0603、RC0805、RC1206等電阻產品。繼國巨(2327)宣布對部分電阻產品調整價格後，華新科(2492)決議自2/1日起，針對電阻產品進行價格調整，適用尺寸範圍為0201至1206全阻值範圍，研判漲幅可望超過2成，對今年業績成長樂觀以待。國巨與華新科，筆者均於本刊低檔時介紹過，股價也已紛紛大漲，國巨股價更是創下分拆後新高，至於華新科也見到165.5元，突破去年高點，研判只要報價持續偏多，這兩檔龍頭股股價後續不容小覷，屆時將會帶動二線股走揚，尤其是國巨集團的凱美(2375)有低估之嫌。

凱美調漲價格，突破下降壓力線

凱美(2375)為國巨集團旗下鋁質電容廠，主力業務涵蓋電容、電阻、風扇等電子零組件，廣泛應用於伺服器、電源、工控等領域。公司已自今年1月26日起針對厚膜電阻產品調升15%價格，去年前3季EPS2.77元，表現平穩，目前MACD在零軸以上呈現多頭，股價也於1/14跳空突破下降壓力線，配合週KD剛黃金交叉向上，研判月線有強勁支撐。2026年EPS估5元，目前本益比20倍，而母公司國巨今年EPS估15元，本益比也約20倍，一旦國巨股價再度走揚，具有低價與股本小優勢的凱美當有跟漲空間，可趁拉回逢低布局。

