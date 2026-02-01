快訊

晶片大戰不能沒有它：創意電子

隨著AI晶片的結構複雜化，各種晶片規格不斷推陳出新，GPU TPU LPU , 再加上Intel推出具有AI功能的CPU，安謀提出低耗能的解決方案，更不要說整合記憶體的方案。在這裡就不得說到晶片設計的IP大廠，創意電子(3443)。

去年的最低價為816元，年底的收盤價為2260元，目前股價約在2600元附近。基於產業的特殊地位，股價似乎有被低估。

營運現況與財務表現

1.營收爆發性成長

創意 2025 年全年營收達 341.4 億元新台幣，年增 36.3%。其中 2025 年第四季營收表現驚人，達 124 億元，季增 44%，年增更高達 105.9%。法人預估創意 2025 年 EPS 約在 27.56 元至 29.69 元之間。隨大型專案量產，2026 年每股盈餘(EPS)預計將有更顯著的成長。

量產服務(Turnkey)：佔營收約 64%，是近期成長的主力，尤其受惠於 AI ASIC 進入量產期。委託設計(NRE)：佔營收約 34%，雖 2025 年部分季度受客戶轉換影響波動，但仍維持在高階製程的佈局。

2. 核心成長動能

CSP(雲端服務供應商)訂單：2025 年 AI 相關營收占比提升至約 25%。其為 Google 操刀的 Arm 架構 CPU(如 Axion)已進入量產，法人預期 2026 年該專案營收占比可望達到 30% 以上。

美系大廠專案：除了 Google，創意也持續取得微軟(Microsoft)的 Maia 與 Cobalt 系列晶片訂單。市場研判創意極可能成為Tesla下一代 AI 晶片(AI5)的設計服務商，預計於 2027 年貢獻營收。

加密貨幣：雖然 2025 年上半年加密貨幣仍是重要動能(佔比約三成以上)，但營運重心正快速轉向長期的 CSP 專案。

3. 技術優勢與集團背景

台積電持有創意約 35% 股份，提供強大的產能支持與先進製程技術(5奈米及3奈米以下)的領先地位。

先進技術布局：創意正積極切入 矽光子(CPO) 與 2.5D/3D 先進封裝 市場，預計於 2026 年商轉的台積電「緊湊型通用光子引擎(COUPE)」技術，創意已取得部分矽智財開發權。

基於上述幾個要點，雖然毛利率略有下滑，但營收增長的速度非常強勁，尤其去年12月的營收月增率達20.62 %，年增率達75.68%，未來展望樂觀。

