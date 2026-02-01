台股由於低本益比股一波接著一波上漲，引爆看回不回態勢，尤其成交量維持在6800億以上，就會呈現低估股良性輪漲，確實很多高估股撐在高檔，如華城今年EPS 20股價(1/27)1015、昇達科EPS 19.5股價1120、台燿是AI伺服器EPS 22股價低到530，又如同為AI伺服器欣興EPS 12、股價354，國巨EPS 14.5~16.5股價只有295，又如尖點EPS 5.8股價高達231，立隆EPS 8股價117.5，聯茂EPS 6.5股價121，故如華城、昇達科、欣興、尖點不失控大跌就凸顯台燿、國巨、立隆、聯茂嚴重低估，類似這種股票非常多，如AI伺服器貿聯、智邦、台光電、奇鋐、雙鴻、勤誠、光寶科、金像電、達電、致茂…都非常低估，在信驊、精測、穎威、旺矽高本益比下價有非常大上漲空間。權重最高台積電、達電、聯發科陸續創新高，這是強烈多頭訊號，繼之可能鴻海也會大漲；業績非常好低本益比的欣銓、台星科、富鼎、亞光、佳邦、辛耘、良維…及業績不錯高借劵賣出聯電、世界先進、中美晶、環球晶、聯詠、瑞儀、至上、華泰、長榮、正德、裕民…都有比價而上的行情可期。

脫胎換骨的AI大飆股：東陽

東陽歷經去年美國高關稅及Q2台幣大升，致使Q2、Q3稅後盈餘低到4.57億、6.57億，較Q1的14.66億大幅衰退，但經過關稅及台幣大升的磨難下調整出產品更佳組合及競爭力，Q4稅後EPS達12.23億，又經此次關稅從27.5調降到15%，與日韓同處競爭站在同一公平下，台灣業者東陽、堤維西、耿鼎更具優勢，東陽輸往美國比率約占50%、耿鼎約41%、堤維西約47%；東陽終端需求迎來曙光，客戶拉貨動能加速，先前因保費、維修等成本上漲，導致淡季使部分車主選擇遞延維修，影響AM需求，然考量保險時效性、理賠範圍風險、涉及安全碰撞件仍須完成修復，尤其進入冬季推升碰撞機會，AM需求更強勁，另近期中國大陸OEM隨新廠稼動率提升、自主品牌車款訂單取得，此部分業績今年可成長，總之受惠於旺季效應、關稅調降、產品隨OEM報價調漲，市場持續擴大，估今年EPS 7.8、股價115本益比不到14.8，且股價已經站到年線、月KD剛交叉，拉回逢低買。

