台股由於低本益比股一波接著一波上漲，引爆看回不回態勢，尤其成交量維持在6800億以上，就會呈現低估股良性輪漲，確實很多高估股撐在高檔，如華城今年EPS 20股價(1/27)1015、昇達科EPS 19.5股價1120、台燿是AI伺服器EPS 22股價低到530，又如同為AI伺服器欣興EPS 12、股價354，國巨EPS 14.5~16.5股價只有295，又如尖點EPS 5.8股價高達231，立隆EPS 8股價117.5，聯茂EPS 6.5股價121，故如華城、昇達科、欣興、尖點不失控大跌就凸顯台燿、國巨、立隆、聯茂嚴重低估，類似這種股票非常多，如AI伺服器貿聯、智邦、台光電、奇鋐、雙鴻、勤誠、光寶科、金像電、達電、致茂…都非常低估，在信驊、精測、穎威、旺矽高本益比下價有非常大上漲空間。權重最高台積電、達電、聯發科陸續創新高，這是強烈多頭訊號，繼之可能鴻海也會大漲；業績非常好低本益比的欣銓、台星科、富鼎、亞光、佳邦、辛耘、良維…及業績不錯高借劵賣出聯電、世界先進、中美晶、環球晶、聯詠、瑞儀、至上、華泰、長榮、正德、裕民…都有比價而上的行情可期。

脫胎換骨的AI大飆股：東陽

東陽歷經去年美國高關稅及Q2台幣大升，致使Q2、Q3稅後盈餘低到4.57億、6.57億，較Q1的14.66億大幅衰退，但經過關稅及台幣大升的磨難下調整出產品更佳組合及競爭力，Q4稅後EPS達12.23億，又經此次關稅從27.5調降到15%，與日韓同處競爭站在同一公平下，台灣業者東陽、堤維西、耿鼎更具優勢，東陽輸往美國比率約占50%、耿鼎約41%、堤維西約47%；東陽終端需求迎來曙光，客戶拉貨動能加速，先前因保費、維修等成本上漲，導致淡季使部分車主選擇遞延維修，影響AM需求，然考量保險時效性、理賠範圍風險、涉及安全碰撞件仍須完成修復，尤其進入冬季推升碰撞機會，AM需求更強勁，另近期中國大陸OEM隨新廠稼動率提升、自主品牌車款訂單取得，此部分業績今年可成長，總之受惠於旺季效應、關稅調降、產品隨OEM報價調漲，市場持續擴大，估今年EPS 7.8、股價115本益比不到14.8，且股價已經站到年線、月KD剛交叉，拉回逢低買。

萬寶投資論壇 AI全面擴散之投資契機

萬寶投顧於1月27日在台北寒舍艾美酒店舉辦「2026投資論壇」，主題是「全球市場展望」，特別邀請普徠仕集團的固定收益部門投資組合專家Ramon Maronilla，以及普徠仕全球成長策略投資組合專家Rahul Ghosh擔任與會貴賓，兩位講者的題目分別是「在降息週期中如何優化債券組合」及「全球成長股投資契機」。

被動元件漲聲響起受惠股：凱美

由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，一台AI伺服器使用量是傳統伺服器的2~3倍，2025年傳出MLCC與TLVR電感因AI伺服器需求激增，單價大漲30%~50%，同年，風華高科因銀價飆漲宣布產品漲價5%~30%，且村田、TDK也已於2025年針對積層式電感、磁珠等產品醞釀漲價約20%。

晶片大戰不能沒有它：創意電子

隨著AI晶片的結構複雜化，各種晶片規格不斷推陳出新，GPU TPU LPU , 再加上Intel推出具有AI功能的CPU，安謀提出低耗能的解決方案，更不要說整合記憶體的方案。在這裡就不得說到晶片設計的IP大廠，創意電子(3443)。

脫胎換骨的AI大飆股

台股由於低本益比股一波接著一波上漲，引爆看回不回態勢，尤其成交量維持在6800億以上，就會呈現低估股良性輪漲，確實很多高估股撐在高檔

聯電迎結構性轉折 成熟製程退場

全球晶圓代工產業正迎來一場結構性變革，成熟製程逐步退出歷史舞台。

受惠被動元件漲價的績優股─華新科

一月眼看即將結束，行情進入倒數最後的一週，但美股卻交出連續二週下跌的走勢，S&P500上週下跌0.4%，道瓊則是下跌0.7%，那斯達克小跌0.1%！還好費城半導體連漲二週，帶動加權指數同步連動續創新高。

