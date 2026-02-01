受惠被動元件漲價的績優股─華新科

◎王榮旭 CSIA/CFTA

一月眼看即將結束，行情進入倒數最後的一週，但美股卻交出連續二週下跌的走勢，S&P500上週下跌0.4%，道瓊則是下跌0.7%，那斯達克小跌0.1%！還好費城半導體連漲二週，帶動加權指數同步連動續創新高。本週也將是一月最忙碌的一週，除了聯準會利率決策會議登場之外，主要科技巨頭本周都會公布財報，包括Microsoft、Meta、Tesla與Apple！CSP廠的AI資本支出還能不能再往上推高，將牽動接下來美股科技股的走勢。

而對於聯準會降息機率，目前華爾街外資幾乎篤定利率維持3.5%~3.75%不變，但是會後聲明以及鮑爾在記者會的說法，能不能帶來降息的樂觀預期，對於全球股市就非常重要，並且川普對於下一任聯準會主席的人選動向，也是市場矚目的焦點。

而繼上周推薦的被動元件國巨*(2327)漲價之後，華新集團旗下華新科(2492)也對客戶發出漲價通知，因應人力、電力及原物料成本持續上升，核心金屬材料如銀、鈀、鎳、錫、銅等，受市場波動影響，成本壓力明顯提高，將從2/1起調升所有晶片電阻產品線報價，漲幅上看二成，漲價效益將助力華新科營運走強。

去年白銀價格的驚人漲幅成為此次漲價潮的最大推手。根據NYMEX白銀期貨在2025年全年漲幅高達143%，而以台幣計價的白銀價格更是從2024年1月的約5,900元/公斤，一路飆漲至2025年12月的約18,000元/公斤，漲幅超過200%。在磁珠和電阻製造過程中，大量使用銀漿作為導電材料，銀價的飆漲直接侵蝕了廠商的毛利率，華新科雖然去年前三季受到銀價上漲與電價成本侵蝕以及台幣升值影響，EPS僅2.95 元，但今年漲價後將能有改善將成本。

目前華新科已成功切入全球主要 AI 伺服器供應鏈，提供包括X6S MLCC及高壓電容等高單價產品。這類AI相關應用目前的營收佔比約10%，公司經營層樂觀預估，隨著AI電源架構對高壓、高容元件的需求激增，今年AI相關營收貢獻有望「翻倍成長」，將顯著拉升整體毛利率與獲利能力，投資朋友不妨留意。

