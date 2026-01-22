擁龐大低價庫存的記憶體股：至上

撰文／◎賴建承CSIA

受惠AI、高速運算等需求，使得記憶體自2025年開始供應吃緊，尤其是AI伺服器需要大量HBM產品，搶走了其餘記憶體之產能，雖然三星、SK海力士、美光三大DRAM廠積極擴產，但產能大多要到 2027 年底才能開出，2026年供不應求的情況仍難化解。由於2026年整體DRAM需求將年增26%，供應年增率只有20%，供需缺口至少達6%以上，預估2026年DRAM價格將持續上漲，集邦科技估計第一季DRAM均價將比去年第四季提高50%~55%，這堆於顆粒、模組、IC設計、封測等受惠深。也因缺貨與漲價題材，使得記憶體股股價飆漲，一度高達9檔遭分盤交易，但依舊頻創天價，顯見記憶體缺貨潮不容小覷。

威剛、創見、宜鼎領先創歷史天價

記憶體的風光也讓美國商務部長忌妒了，盧特尼克在出席美光紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅，首當其衝的將是南韓的三星和SK海力士，而南亞科和華邦電也可能面臨這麻煩。筆者認為這似乎有點杞人憂天，三星和SK海力士確實該擔憂，但國內的記憶體廠漲的理由並非是最先進的產品，而是舊世代產品因缺產能而呈現漲價之商機，故影響程度不大，甚至模組與通路商等漲得更是低價庫存之商機。筆者已於奔勘界受過威剛(3260)、創見(2451)、宜鼎(5289)等模組廠，股價也紛紛大漲創下歷史新高，憑藉就是擁有不少的低價庫存。而在模組廠紛紛大漲後，去年第三季存貨高達242.4億的至上(8112)就不容忽視，尤其股價還在兩位數，筆者研判將有補漲空間。

至上2026年EPS估6元，本益比13倍

至上(8112)去年本業獲利雖然不大，但也呈現逐季成長，2025年第三季EPS挑升至1.01元，然而檢視前2季營收也沒有特別大變化，顯示報價走揚已帶來效益。而去年第四季的11月與12月營收分別達253.6億與273億，相較前幾月150-180億的表現成長不少，雖然財報尚未公布，在營收與報價走揚下，研判獲利成績也將大躍進。前3季EPS1.62元，2025年EPS上看3.6元，在記憶體報價持續看漲下，2026年EPS有機會挑戰5~6元，本益比僅13倍，股價有被低估之嫌。股價力守上升趨勢線，外資也默默吃貨，加上MACD在零軸以上呈現多頭趨勢，建議趁短線美國商務部利空讓股價拉回之際，可逢低分批布局。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1681期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw