快訊

曾為救不回小生命難眠…詹能傑讓出面罩殉職 前年颱風救災穿制服買便當遭公審

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

關稅大戰下一集 成熟製程：聯電2330

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／◎廖祿民

美國商務部長盧特尼克16日在出席美光(Micron)紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅，這將是美國首次特別針對DRAM供應商。外媒指出，這項威脅最有可能首當其衝的將是南韓的三星和SK海力士，台灣的南亞科和華邦電也可能面臨這個麻煩。

但事情不僅止於此，在川普及其幕僚中，產業的角度往往要從國安方向去思考。例如美國以往是稀土的領先者，但在中國經過數次的低價傾銷後，廠商已無力競爭，供應鏈被中國掌握。美國不想再重蹈覆轍，勢必要將關鍵產業掌握在手中。

這次砲火來到韓國掌握的記憶體，美國廠商蜂擁至韓國搶購記憶體，將是美國人不可承受之重。魯特尼克已先給預告。

那下一個產業是什麼呢？ 很可能是半導體的成熟製程。

其實廠商都有專門的人在分析局勢，擬定策略，因為這是生死攸關的大事。聯電上月(4)日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC(Polar)簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將展開洽談，共同探索在美國8吋晶圓製造的合作機會，鎖定汽車、電網、機器人製造、資料中心等商機。

但市場從來都不笨的，外資從去年9月起開始買進聯電的股票。那時候股價只有40.4元，外資持股為2,839，988張，到了今年1月20號，持股為4,120，437張。股價來到68.7元。

2025 全年營收表現

合併營收： 2,375.5 億元(歷史次高)。

年成長率： 較 2024 年成長 2.26%。

整體態勢: 在成熟製程競爭激烈的環境下仍展現成長韌性，顯示市場需求正緩步回溫。

獲利略大於聯電(去年EPS約3元)的世界先進(去年EPS約4元)，股價來到145元，股價68元的聯電，股價有較大的想像空間。特別成熟製程被翻轉的話。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1681期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

貝森特達沃斯年會談晶片 再點名台灣

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆升

台美經貿關稅協議全解析！「汽車門把王」半夜興奮聯繫客戶：我要根留台灣

避美晶片關稅威脅...南韓援引條款 尋求與台灣同等待遇

相關新聞

谷歌Ai選生華科新藥站上國際兆元免疫賽道

在癌症治療上，化療、標靶療法都具有延長壽命作用，但一段時間用藥後會出現抗藥性，因此免疫檢查點抑制劑（ICIs）的應用崛起，曾被視為改寫命運的里程碑，少數病人出現長期緩解，甚至被視為「有機會根治」，但現實是殘酷，「傳統醫療上，很多病人走到最後一線用藥後，就什麼都沒有效。」

擁龐大低價庫存的記憶體股：至上

受惠AI、高速運算等需求，使得記憶體自2025年開始供應吃緊，尤其是AI伺服器需要大量HBM產品，搶走了其餘記憶體之產能，雖然三星、SK海力士、美光三大DRAM廠積極擴產，但產能大多要到 2027 年底才能開出，2026年供不應求的情況仍難化解。

關稅大戰下一集 成熟製程：聯電2330

美國商務部長盧特尼克16日在出席美光(Micron)紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅，這將是美國首次特別針對DRAM供應商。外媒指出，這項威脅最有可能首當其衝的將是南韓的三星和SK海力士，台灣的南亞科和華邦電也可能面臨這個麻煩。

AI電源引爆獲利大成長股

台股自於26395、27350築雙底，之後展過關斬將超強勢走法，但1/19漲到31827高點，遇到美歐貿易戰引發回檔，對漲幅已達5~10倍的玻纖布台玻、南亞、富喬、德榮、建榮、尖點、DRAM及高本益比的部分矽光子、BBU，建議農曆年前不殺低逢高獲利出1/2，另ABF出大量且漲多也該休息。然因資金放大出來會不停尋找低估股布局。

南亞 AI浪潮下的塑化巨頭轉身

長期以來，南亞(1303)被市場歸類為台塑四寶之一，股價表現高度連動全球景氣與塑化循環。

與台積電一同成長的封測股─精材

美股道瓊指數與S&P500指數雙雙創下收盤價的歷史新高，道瓊全週漲幅超過2%，科技股表現也不差，那斯達克也有接近2%漲幅，S&P500則是上週上漲約1.6%。費城半導體指數則是延續漲勢，單週再度漲逾3.6%創下歷史新高！而本週總經數據放在通膨與消費數據。週二將公布消費者物價指數CPI，週三接著發布生產者物價指數PPI與零售銷售數字，對於聯準會的利率決策有舉足輕重的作用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。