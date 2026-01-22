關稅大戰下一集 成熟製程：聯電2330

撰文／◎廖祿民

美國商務部長盧特尼克16日在出席美光(Micron)紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅，這將是美國首次特別針對DRAM供應商。外媒指出，這項威脅最有可能首當其衝的將是南韓的三星和SK海力士，台灣的南亞科和華邦電也可能面臨這個麻煩。

但事情不僅止於此，在川普及其幕僚中，產業的角度往往要從國安方向去思考。例如美國以往是稀土的領先者，但在中國經過數次的低價傾銷後，廠商已無力競爭，供應鏈被中國掌握。美國不想再重蹈覆轍，勢必要將關鍵產業掌握在手中。

這次砲火來到韓國掌握的記憶體，美國廠商蜂擁至韓國搶購記憶體，將是美國人不可承受之重。魯特尼克已先給預告。

那下一個產業是什麼呢？ 很可能是半導體的成熟製程。

其實廠商都有專門的人在分析局勢，擬定策略，因為這是生死攸關的大事。聯電上月(4)日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC(Polar)簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將展開洽談，共同探索在美國8吋晶圓製造的合作機會，鎖定汽車、電網、機器人製造、資料中心等商機。

但市場從來都不笨的，外資從去年9月起開始買進聯電的股票。那時候股價只有40.4元，外資持股為2,839，988張，到了今年1月20號，持股為4,120，437張。股價來到68.7元。

2025 全年營收表現

合併營收： 2,375.5 億元(歷史次高)。

年成長率： 較 2024 年成長 2.26%。

整體態勢: 在成熟製程競爭激烈的環境下仍展現成長韌性，顯示市場需求正緩步回溫。

獲利略大於聯電(去年EPS約3元)的世界先進(去年EPS約4元)，股價來到145元，股價68元的聯電，股價有較大的想像空間。特別成熟製程被翻轉的話。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1681期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw