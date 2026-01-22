快訊

AI電源引爆獲利大成長股

萬寶週刊

撰文／◎黃清照 CSIA

台股自於26395、27350築雙底，之後展過關斬將超強勢走法，但1/19漲到31827高點，遇到美歐貿易戰引發回檔，對漲幅已達5~10倍的玻纖布台玻、南亞、富喬、德榮、建榮、尖點、DRAM及高本益比的部分矽光子、BBU，建議農曆年前不殺低逢高獲利出1/2，另ABF出大量且漲多也該休息。然因資金放大出來會不停尋找低估股布局；AI伺服器的信驊、精測、穎威、致茂、達電、旺矽都領先創新高，這代表本益比超低的AI元件：貿聯、台光電、奇鋐、雙鴻、智邦、勤誠、聯茂、台燿、健鼎、光寶、良維…都已經適當整理且超跌又回到合理價位，尤其市場渲染的玻纖布、玻纖紗看好，就代表業績更好本益比更低的CCL：台燿、台光電、聯茂及資料中心更看好，所以這一些低估AI將成為大盤正式回檔而呈選股不選市的強勢股，另汽電零因關稅從27.5降到15%，且東陽輸美比率約50%、堤維西約47%、耿鼎約41%成為最大受益股。封測的矽格、台星科及被動元件的國巨、華新科、立隆、興勤、佳邦…及低基期的尼克森、富鼎、漢磊、嘉晶、聯電…都看好。

毛利率創新高的AI電源飆股：光寶科

電源雙雄的達電已創新高，去年Q3毛利率34.9%跟Q2的34.5%歷史新高只差0.6%，另一大潛力股光寶Q3毛利率跳升到25%創歷史新高，較Q2的22.1%大增2.9%，顯示電源雙雄成長力道強勁。光寶科有三大事業部門：雲端及物聯網；去年Q3的營收214.56佔營收48%，營業利益更暴增到33.29億、較Q2的18.69億成長78%，此部門含資料中心、伺服器、網通設備、AI與物聯網智慧裝置及智慧影像方案等產品線。受惠新一代AI伺服器電源、雲端運算部門及電源管理系統BBU出貨順利，尤其電源管理系統、BBU及33KW Power Shelf需求大幅提升。另兩部門：光電部門Q3佔總營收16%、營業利益6.06億、此部門涵蓋光電半導體、汽電和道路智慧化系統。另一部門消費電子Q3營收164.57億佔36%、此部門含筆電、工作站、平板電腦、桌上型電腦、消費電子產品，尤其低軌道衛星電源表現特別強勁，由三部門看出成長幅度最大在與AI有關的雲端，尤其在電源更具爆發力，去年Q4營收443.57億只季1.2%，又因輝達今年下半年切入RUBIN，使光寶展現爆發力，估今年EPS 8.5元，以1/21收161本益比只有18.9倍，嚴重低估。

谷歌Ai選生華科新藥站上國際兆元免疫賽道

在癌症治療上，化療、標靶療法都具有延長壽命作用，但一段時間用藥後會出現抗藥性，因此免疫檢查點抑制劑（ICIs）的應用崛起，曾被視為改寫命運的里程碑，少數病人出現長期緩解，甚至被視為「有機會根治」，但現實是殘酷，「傳統醫療上，很多病人走到最後一線用藥後，就什麼都沒有效。」

擁龐大低價庫存的記憶體股：至上

受惠AI、高速運算等需求，使得記憶體自2025年開始供應吃緊，尤其是AI伺服器需要大量HBM產品，搶走了其餘記憶體之產能，雖然三星、SK海力士、美光三大DRAM廠積極擴產，但產能大多要到 2027 年底才能開出，2026年供不應求的情況仍難化解。

關稅大戰下一集 成熟製程：聯電2330

美國商務部長盧特尼克16日在出席美光(Micron)紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅，這將是美國首次特別針對DRAM供應商。外媒指出，這項威脅最有可能首當其衝的將是南韓的三星和SK海力士，台灣的南亞科和華邦電也可能面臨這個麻煩。

AI電源引爆獲利大成長股

台股自於26395、27350築雙底，之後展過關斬將超強勢走法，但1/19漲到31827高點，遇到美歐貿易戰引發回檔，對漲幅已達5~10倍的玻纖布台玻、南亞、富喬、德榮、建榮、尖點、DRAM及高本益比的部分矽光子、BBU，建議農曆年前不殺低逢高獲利出1/2，另ABF出大量且漲多也該休息。然因資金放大出來會不停尋找低估股布局。

南亞 AI浪潮下的塑化巨頭轉身

長期以來，南亞(1303)被市場歸類為台塑四寶之一，股價表現高度連動全球景氣與塑化循環。

與台積電一同成長的封測股─精材

美股道瓊指數與S&P500指數雙雙創下收盤價的歷史新高，道瓊全週漲幅超過2%，科技股表現也不差，那斯達克也有接近2%漲幅，S&P500則是上週上漲約1.6%。費城半導體指數則是延續漲勢，單週再度漲逾3.6%創下歷史新高！而本週總經數據放在通膨與消費數據。週二將公布消費者物價指數CPI，週三接著發布生產者物價指數PPI與零售銷售數字，對於聯準會的利率決策有舉足輕重的作用。

