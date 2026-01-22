南亞 AI浪潮下的塑化巨頭轉身

撰文／◎張文赫 CSIA

轉型股：被低估的南亞

長期以來，南亞(1303)被市場歸類為台塑四寶之一，股價表現高度連動全球景氣與塑化循環。然而，在AI帶動產業結構全面重組的背景下，南亞正悄然完成一場關鍵轉型。透過「電子材料升級」與「半導體轉投資南亞科」兩大引擎，南亞已不再只是傳統塑化廠，而是逐步走向台灣半導體與AI供應鏈的核心位置。

AI 伺服器升級，帶動高階材料需求爆發

AI伺服器的高速運算需求，對訊號傳輸的低延遲、低損耗要求大幅提高，直接推升高階電子材料的重要性。其中，銅箔基板(CCL)關鍵原料之一的電子級玻璃纖維布，成為供應鏈中最吃緊的環節。南亞的 E-glass 與1037型薄布，已在2025年第四季出現雙位數漲幅，並成功取得日本大廠Nittobo的織布代工訂單，顯示其品質與技術能力獲得國際級認證。這不只是價格反彈，而是南亞正式躍升為AI高階材料供應商的關鍵里程碑。隨全球銅箔產能轉向高階應用，標準產品供給趨緊，也同步推升南亞的加工費與電子材料事業營益率，2026年有望重返雙位數水準。

最強業外引擎：南亞科成為獲利關鍵

若說電子材料撐起南亞的營運體質，那麼轉投資的南亞科(2408)，就是2026年獲利跳升的最大推手。與過去不同的是，當前記憶體產業已非單純景氣循環，而是進入結構性供給受限的新階段。全球三大DRAM廠將資源集中於HBM與DDR5等高階產品，加上製程升級取代大規模擴產，使整體DRAM 供給增速受限。預期2026年上半年記憶體價格將維持高檔震盪，南亞科全年稅後淨利有機會上修至千億元水準。以南亞持股近30%計算，業外收益貢獻高達301.9億元，稅前EPS約3.81元，成為南亞股價最具支撐力的來源。

獲利結構翻轉

數字最能反映轉型成果。南亞2025年EPS僅0.57元，但在電子材料回溫與南亞科獲利爆發的雙引擎帶動下，2026年EPS預估將跳升至4.46元，呈現近八倍成長。這並非短期景氣反彈，而是產品組合高階化與業外收益結構性改善的結果，也同步提升公司未來的配息能力與中長線價值，南亞正處於價值重估(Re-rating)股價評價上修空間。

