最委屈的漲價受惠股：國巨

◎賴建承CSIA

被動元件產業已低迷許久，雖然維持穩健獲利，但是仍欠缺爆發力，所幸在AI加持下，產業已露出曙光，由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，包括鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期全面延長，加上被動元件庫存目前處於低水位，供需缺口逐步擴大。一台AI伺服器使用量是傳統伺服器的2~3倍，目前傳出MLCC與TLVR電感因AI伺服器需求激增，單價大漲30%~50%，且風華高科因銀價飆漲宣布產品漲價5%~30%，至於村田、TDK已針對積層式電感、磁珠等產品醞釀漲價約20%，加上5G與電動車的需求也成長，預期2026年的被動元件不容小覷。

國巨必購加持，營收創歷史高

一台GB200 NVL72的AI伺服器單價高達新台幣1億元以上，因此大量採用高階被動元件，目前被動元件在伺服器機櫃物料清單排名已衝至第三，僅次於GPU、記憶體。GB200/GB300更將鉭質電容納入設計，鉭質電容2025年6月已成功調漲價格，鉭質電容由美商主導，全球前三大製造商包括國巨旗下基美及AVX、Vishay等，合計占全球60～70%，故被動元件龍頭國巨(2327)將是重要指標。國巨去年併購不停歇包括吃下芝浦電子，未來將依照日本法規，繼續推進取得芝浦的100%股權，並計劃在2026年Q1完成。受惠AI應用強勁、歐美市場優於預期，國巨2025年12月營收123.51億，月增0.7%、年增29.7%，Q4營收359.68億，季增8.7%、年增19.9%；全年營收1329.3億，年增9.3%。

國巨2026EPS估15元，本益比17倍

國巨2025年第三季毛利率攀升至36.19%，累計前3季EPS8.22元，全年EPS估11.5元，展望2026年，歐洲工控和車市將重返成長，加上AI伺服器之需求及終端產品之復甦，研判國巨業績可望逐步回升，再搭配合併芝浦電子帶來的綜效，2026年受惠漲價，EPS上看15元，本益比17倍。外資與投信持續偏多，配合千張大戶持股比率增加至60.87%，且週、月KD剛自50附近交叉向上，配合MACD回到零軸以上，同時柱狀圖翻紅，由於股價已突破下降壓力線，一旦量能升溫將分拆後高點262元越過，屆時波行期可期，季線不破可偏多操作。

