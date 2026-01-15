快訊

台積電法說會／AI泡沫？魏哲家坦承緊張 揭1事若成真：對台積電是大災難

宇宙毀滅前做不到？成功破解張文筆電 警方、華碩人員解密關鍵曝光

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

最委屈的漲價受惠股：國巨

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

被動元件產業已低迷許久，雖然維持穩健獲利，但是仍欠缺爆發力，所幸在AI加持下，產業已露出曙光，由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，包括鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期全面延長，加上被動元件庫存目前處於低水位，供需缺口逐步擴大。一台AI伺服器使用量是傳統伺服器的2~3倍，目前傳出MLCC與TLVR電感因AI伺服器需求激增，單價大漲30%~50%，且風華高科因銀價飆漲宣布產品漲價5%~30%，至於村田、TDK已針對積層式電感、磁珠等產品醞釀漲價約20%，加上5G與電動車的需求也成長，預期2026年的被動元件不容小覷。

國巨必購加持，營收創歷史高

一台GB200 NVL72的AI伺服器單價高達新台幣1億元以上，因此大量採用高階被動元件，目前被動元件在伺服器機櫃物料清單排名已衝至第三，僅次於GPU、記憶體。GB200/GB300更將鉭質電容納入設計，鉭質電容2025年6月已成功調漲價格，鉭質電容由美商主導，全球前三大製造商包括國巨旗下基美及AVX、Vishay等，合計占全球60～70%，故被動元件龍頭國巨(2327)將是重要指標。國巨去年併購不停歇包括吃下芝浦電子，未來將依照日本法規，繼續推進取得芝浦的100%股權，並計劃在2026年Q1完成。受惠AI應用強勁、歐美市場優於預期，國巨2025年12月營收123.51億，月增0.7%、年增29.7%，Q4營收359.68億，季增8.7%、年增19.9%；全年營收1329.3億，年增9.3%。

國巨2026EPS估15元，本益比17倍

國巨2025年第三季毛利率攀升至36.19%，累計前3季EPS8.22元，全年EPS估11.5元，展望2026年，歐洲工控和車市將重返成長，加上AI伺服器之需求及終端產品之復甦，研判國巨業績可望逐步回升，再搭配合併芝浦電子帶來的綜效，2026年受惠漲價，EPS上看15元，本益比17倍。外資與投信持續偏多，配合千張大戶持股比率增加至60.87%，且週、月KD剛自50附近交叉向上，配合MACD回到零軸以上，同時柱狀圖翻紅，由於股價已突破下降壓力線，一旦量能升溫將分拆後高點262元越過，屆時波行期可期，季線不破可偏多操作。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1680期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

最委屈的漲價受惠股：國巨

被動元件產業已低迷許久，雖然維持穩健獲利，但是仍欠缺爆發力，所幸在AI加持下，產業已露出曙光，由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，包括鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期全面延長，加上被動元件庫存目前處於低水位，供需缺口逐步擴大。

產業隱形冠軍 千金股候選人：致茂電子

致茂電子第三季處分了約36億業外收益，將負債比率降到30%，公司的體質更加的強勁。掛牌29年來，這家公司未曾虧損。一個月前黃欽明董事長將總經位置交棒給專業經理人，代表公司經營面不只在策略發展，經營績效也將更滿足投資人的期望。

AI機殼和機櫃雙大成長的飆股

延續上期告知以26395、27350為中期底的雙腳，頸線：28568的大W底，等幅測量滿足點在30264，由於台積電超強勢，將可達到等幅滿足點的1692*1.5=2538推算出來28568+2538=31106，估計漲到31106附近將面臨強大壓力，且大盤日KD已現熊背離，將出現不小的回檔

AI測試介面王者：旺矽

旺矽(6223)已成功完成產業定位的關鍵轉型。

與台積電一同成長的封測股─精材

美股道瓊指數與S&P500指數雙雙創下收盤價的歷史新高，道瓊全週漲幅超過2%，科技股表現也不差，那斯達克也有接近2%漲幅，S&P500則是上週上漲約1.6%。費城半導體指數則是延續漲勢，單週再度漲逾3.6%創下歷史新高！

永立榮UA002治勃起障礙新藥 取得TFDA再生醫療雙重快速通關

再生醫療雙法即將在今年正式上路，國內擁有羊水幹細胞培養專利的永立榮生醫（6973）日前宣布，旗下治療勃起功能障礙新藥UA002，獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准納入「藥品專案諮詢輔導案件」，而再生醫療製劑已納入適用範疇，並同步取得財團法人藥品查驗中心（CDE）「指標案件」資格，未來將在專案輔導機制下，可望加速開發與審查流程、降低開發成本，形同取得再生醫療市場的雙重快速通關認證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。