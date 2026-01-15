產業隱形冠軍 千金股候選人：致茂電子

致茂電子第三季處分了約36億業外收益，將負債比率降到30%，公司的體質更加的強勁。掛牌29年來，這家公司未曾虧損。一個月前黃欽明董事長將總經位置交棒給專業經理人，代表公司經營面不只在策略發展，經營績效也將更滿足投資人的期望。

產業地位：致茂是全球排名第四的半導體測試設備大廠，並被視為AI浪潮下的關鍵受惠者。

檢視致茂的競爭對手

1.是德科技(Keysight Technologies)：全球電子測試測量領導者，技術領先，產品線廣，但在AI伺服器電源測試領域價格較高。

2.艾德克斯(ITECH)：專注電源測試，性價比高，客製化強，但在品牌知名度上稍弱。

3.ADVANTEST (愛德萬)：日本測試設備巨頭，與致茂在ATE領域有競爭關係。

4.鴻勁 (KYEC)：在AI伺服器、高階IC測試的測試載具(Handler)領域與致茂有直接競爭，尤其在高瓦數、精密熱控方面具優勢，市場佔有率高。

可見致茂的產品線相當的完整，在電源與半導體領域具有不可的忽視地位。

致茂是輝達GPU系統級測試(SLT)設備的獨家供應商，在AI浪潮下扮演關鍵角色，其高階測試設備被應用於輝達GPU和AI晶片的生產，並已與輝達合作多年，同時也獲得其他半導體客戶青睞，受惠於AI/HPC、先進封裝和車用需求，營收和獲利持續成長。

核心業務成長：核心測試設備業務的成長，主要受惠於AI相關測試設備需求的增加。

市場展望：管理層預期，在AI基礎設施擴展和新產能建設的支持下，2026年將繼續保持強勁成長動能。半導體和光電測試解決方案預計將是未來的成長主軸

毛利率接近60%，產品線涵蓋重點產業，這一次隨著AI產業的風起雲湧，各種測試需求不斷爆發，客戶從台達電到台積電，輝達，去年的累計營收年增率達到31%，股本只有42.53億，籌碼相對集中，值得好好留意。

