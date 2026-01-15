快訊

台積電法說會／AI泡沫？魏哲家坦承緊張 揭1事若成真：對台積電是大災難

宇宙毀滅前做不到？成功破解張文筆電 警方、華碩人員解密關鍵曝光

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

產業隱形冠軍 千金股候選人：致茂電子

聯合新聞網／ 萬寶週刊

致茂電子第三季處分了約36億業外收益，將負債比率降到30%，公司的體質更加的強勁。掛牌29年來，這家公司未曾虧損。一個月前黃欽明董事長將總經位置交棒給專業經理人，代表公司經營面不只在策略發展，經營績效也將更滿足投資人的期望。

產業地位：致茂是全球排名第四的半導體測試設備大廠，並被視為AI浪潮下的關鍵受惠者。

檢視致茂的競爭對手

1.是德科技(Keysight Technologies)：全球電子測試測量領導者，技術領先，產品線廣，但在AI伺服器電源測試領域價格較高。

2.艾德克斯(ITECH)：專注電源測試，性價比高，客製化強，但在品牌知名度上稍弱。

3.ADVANTEST (愛德萬)：日本測試設備巨頭，與致茂在ATE領域有競爭關係。

4.鴻勁 (KYEC)：在AI伺服器、高階IC測試的測試載具(Handler)領域與致茂有直接競爭，尤其在高瓦數、精密熱控方面具優勢，市場佔有率高。

可見致茂的產品線相當的完整，在電源與半導體領域具有不可的忽視地位。

致茂是輝達GPU系統級測試(SLT)設備的獨家供應商，在AI浪潮下扮演關鍵角色，其高階測試設備被應用於輝達GPU和AI晶片的生產，並已與輝達合作多年，同時也獲得其他半導體客戶青睞，受惠於AI/HPC、先進封裝和車用需求，營收和獲利持續成長。

核心業務成長：核心測試設備業務的成長，主要受惠於AI相關測試設備需求的增加。

市場展望：管理層預期，在AI基礎設施擴展和新產能建設的支持下，2026年將繼續保持強勁成長動能。半導體和光電測試解決方案預計將是未來的成長主軸

毛利率接近60%，產品線涵蓋重點產業，這一次隨著AI產業的風起雲湧，各種測試需求不斷爆發，客戶從台達電到台積電，輝達，去年的累計營收年增率達到31%，股本只有42.53億，籌碼相對集中，值得好好留意。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1680期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

最委屈的漲價受惠股：國巨

被動元件產業已低迷許久，雖然維持穩健獲利，但是仍欠缺爆發力，所幸在AI加持下，產業已露出曙光，由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，包括鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期全面延長，加上被動元件庫存目前處於低水位，供需缺口逐步擴大。

產業隱形冠軍 千金股候選人：致茂電子

致茂電子第三季處分了約36億業外收益，將負債比率降到30%，公司的體質更加的強勁。掛牌29年來，這家公司未曾虧損。一個月前黃欽明董事長將總經位置交棒給專業經理人，代表公司經營面不只在策略發展，經營績效也將更滿足投資人的期望。

AI機殼和機櫃雙大成長的飆股

延續上期告知以26395、27350為中期底的雙腳，頸線：28568的大W底，等幅測量滿足點在30264，由於台積電超強勢，將可達到等幅滿足點的1692*1.5=2538推算出來28568+2538=31106，估計漲到31106附近將面臨強大壓力，且大盤日KD已現熊背離，將出現不小的回檔

AI測試介面王者：旺矽

旺矽(6223)已成功完成產業定位的關鍵轉型。

與台積電一同成長的封測股─精材

美股道瓊指數與S&P500指數雙雙創下收盤價的歷史新高，道瓊全週漲幅超過2%，科技股表現也不差，那斯達克也有接近2%漲幅，S&P500則是上週上漲約1.6%。費城半導體指數則是延續漲勢，單週再度漲逾3.6%創下歷史新高！

永立榮UA002治勃起障礙新藥 取得TFDA再生醫療雙重快速通關

再生醫療雙法即將在今年正式上路，國內擁有羊水幹細胞培養專利的永立榮生醫（6973）日前宣布，旗下治療勃起功能障礙新藥UA002，獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准納入「藥品專案諮詢輔導案件」，而再生醫療製劑已納入適用範疇，並同步取得財團法人藥品查驗中心（CDE）「指標案件」資格，未來將在專案輔導機制下，可望加速開發與審查流程、降低開發成本，形同取得再生醫療市場的雙重快速通關認證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。