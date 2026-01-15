AI機殼和機櫃雙大成長的飆股

延續上期告知以26395、27350為中期底的雙腳，頸線：28568的大W底，等幅測量滿足點在30264，由於台積電超強勢，將可達到等幅滿足點的1692*1.5=2538推算出來28568+2538=31106，估計漲到31106附近將面臨強大壓力，且大盤日KD已現熊背離，將出現不小的回檔，但因成交量又放大到七千億以上，量能放大出來會擴散出來到其他低估類股，尤其業績好且借劵賣出張數多的股票漲幅會特別大，如低估AI的台燿、勤誠、貿聯、智邦、奇鋐、雙鴻、光寶、健鼎、達電、廣達、鴻海、聯茂、良維、矽格、台星科、力成、日月光、國巨、立隆、興勤、華新科、信昌電及低軌道衛星的華通、佳邦…及高借劵賣出的聯電、聯詠、瑞昱、長榮、正德、裕民、耿鼎、東陽、胡連、友達群創及業績佳的辛耘、凡甲、立敦、凱美、華泰…等，會成為大盤回檔選股不選市的主攻股，另傳產股的水泥、鋼鐵、塑膠、機電，低價的低軌道衛星皆會輪漲，另DRAM的南亞科及NAND FLASH的群聯、鈺創、威剛…又有翻滾力。

AI機殼和機櫃雙大成長潛力股：勤誠

勤誠去年Q3 EPS 8.01元，前三季EPS 20.45、去年Q4合併營收67.4億、較Q3的56.65億、季增19%，估計去年EPS 28.5元。今年更受惠美CSP資本支出上升帶動通用及AI伺服器機殼的需求，而機殼設計複雜度增加推升勤誠平均銷售單價的上升，當中雲端服務供應商對伺服器機殼(RACKS)新需求，勤誠已切入輝達GB伺服器相關新供應鏈與機櫃零組件業務ASIC專案及HGX伺服器機殼訂單比例上升，同時開始承接機櫃內更多機構件生產，產品組合朝高附加價值延伸。2025~2027年營收與獲利平均複合成長率(CAGR)法人估達37%，且法人估計自2023年上半年起逐漸獲得AI伺服器機殼訂單，隨著產品及客戶基礎擴大，估AI伺服器佔其總銷售額的比率自2023年的30~35%成長到2026年的60~65%，毛利率估2024年26.1%、成長到2026年約30%，主要受惠於高利潤的AI伺服器產品和機櫃解決方案，估今年EPS 37~41元，1/13收953元，本益比不到27.8倍(以低標37計算而得)，圖中KD已經到達低檔拉回定點逢低承接。

