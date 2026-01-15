快訊

台積電法說會／AI泡沫？魏哲家坦承緊張 揭1事若成真：對台積電是大災難

宇宙毀滅前做不到？成功破解張文筆電 警方、華碩人員解密關鍵曝光

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

AI測試介面王者：旺矽

聯合新聞網／ 萬寶週刊

張文赫

從傳統探針卡到 AI 關鍵供應商

旺矽(6223)已成功完成產業定位的關鍵轉型。公司從過去以消費性電子測試為主的探針卡廠，躍升為 AI ASIC 與 HBM(高頻寬記憶體)測試的核心供應商，目前不僅是台灣第一大探針卡廠，更躋身全球前五大。在 AI、高效能運算(HPC)與先進封裝全面加速下，旺矽已站上產業成長曲線最陡峭的一段。

財務動能全面加速，2026 年 EPS 想像空間大

從財務面來看，旺矽成長動能明確。2025年全年營收約133.8億元，年增超過 31%，創歷史新高。法人預估202年EPS落在30～35元區間，而2026 年在AI ASIC、HBM 與先進製程同步放量下，EPS有機會挑戰50元以上，年增幅接近 5 成，屬於少數具備「高成長＋高獲利能見度」的半導體設備股。

ASIC × HBM × CPO 三引擎推動

成長引擎一AI ASIC 測試需求爆發，大型雲端服務商(Google、Amazon、Meta)積極發展自研 AI ASIC，帶動高針數、高精度測試需求。旺矽的 MEMS 探針卡針數已由2萬根提升至3萬根以上，單價(ASP)與毛利同步提升。隨 AI ASIC 測試難度拉高，MEMS 探針卡滲透率持續上升，成為推升旺矽營收與毛利的核心動能。成長引擎二HBM 與先進封裝不可或缺，AI 伺服器的效能關鍵在於 HBM，而 HBM 對測試精度要求極高。旺矽在垂直探針卡(VPC)市佔領先，並已成功切入3奈米製程，法人預期2026年可進一步跨足2奈米測試。隨 CoWoS、先進封裝產能持續擴張，旺矽在高階記憶體與邏輯晶片測試的角色將更加吃重。成長引擎三CPO 與矽光子布局啟動，旺矽並未止步於既有市場，而是提前卡位下一世代高速傳輸。公司與是德科技合作，建立 AI 驅動的光子晶片測試聯盟，積極布局CPO(共同封裝光學)與矽光子測試設備。預期相關設備最快自2026年起逐步貢獻營收，成為中長期新的成長曲線。

產能擴充＋高自製率，毛利率具防禦力

為因應訂單需求，旺矽已提前擴產，MEMS探針卡月產能預計於2026年首季提升至200萬根。更關鍵的是，公司具備高度探針與關鍵零組件自製能力，使毛利率長期維持在 50% 以上，明顯優於同業，也讓旺矽在價格競爭中仍具優勢。操作上，旺矽屬於趨勢明確、能見度高的中長線投資標的。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1680期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

最委屈的漲價受惠股：國巨

被動元件產業已低迷許久，雖然維持穩健獲利，但是仍欠缺爆發力，所幸在AI加持下，產業已露出曙光，由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，包括鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期全面延長，加上被動元件庫存目前處於低水位，供需缺口逐步擴大。

產業隱形冠軍 千金股候選人：致茂電子

致茂電子第三季處分了約36億業外收益，將負債比率降到30%，公司的體質更加的強勁。掛牌29年來，這家公司未曾虧損。一個月前黃欽明董事長將總經位置交棒給專業經理人，代表公司經營面不只在策略發展，經營績效也將更滿足投資人的期望。

AI機殼和機櫃雙大成長的飆股

延續上期告知以26395、27350為中期底的雙腳，頸線：28568的大W底，等幅測量滿足點在30264，由於台積電超強勢，將可達到等幅滿足點的1692*1.5=2538推算出來28568+2538=31106，估計漲到31106附近將面臨強大壓力，且大盤日KD已現熊背離，將出現不小的回檔

AI測試介面王者：旺矽

旺矽(6223)已成功完成產業定位的關鍵轉型。

與台積電一同成長的封測股─精材

美股道瓊指數與S&P500指數雙雙創下收盤價的歷史新高，道瓊全週漲幅超過2%，科技股表現也不差，那斯達克也有接近2%漲幅，S&P500則是上週上漲約1.6%。費城半導體指數則是延續漲勢，單週再度漲逾3.6%創下歷史新高！

永立榮UA002治勃起障礙新藥 取得TFDA再生醫療雙重快速通關

再生醫療雙法即將在今年正式上路，國內擁有羊水幹細胞培養專利的永立榮生醫（6973）日前宣布，旗下治療勃起功能障礙新藥UA002，獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准納入「藥品專案諮詢輔導案件」，而再生醫療製劑已納入適用範疇，並同步取得財團法人藥品查驗中心（CDE）「指標案件」資格，未來將在專案輔導機制下，可望加速開發與審查流程、降低開發成本，形同取得再生醫療市場的雙重快速通關認證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。