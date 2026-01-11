建築大師永恆魅力 「勒・柯比意：建築藝術詩篇」世界巡展

撰文／陳澤樂

建築藝術迷引頸期盼的國際級盛事正式登台！為深化台灣與國際文化連結，推廣建築美學教育，由台法學術交流協會、新加坡 RT+Q 建築事務所及巴黎 Lin international 共同策劃的「勒・柯比意：建築詩篇世界巡展」即將於二月二十五日閃耀登場。本展榮獲法國勒・柯比意基金會（Fondation Le Corbusier）官方正式認證，是近年國內最具權威性的建築藝術大展。

亮點一：122件官方授權模型，重現現代主義巔峰

展覽核心為法國勒・柯比意基金會獨家授權的 122 件經典建築模型。透過精緻的微縮模型與沉浸式敘事設計，觀眾將跨越時空，從大師早期的實驗性住宅，一路探索至現代主義鼎盛時期的經典巨作，親身感受其作品中充滿詩意與遠見的建築語彙。

亮點二：橫跨全球40城，世界級巡迴足跡

這場全球矚目的巡迴展，足跡已遍及美洲、亞洲、歐洲及非洲等 40 多座城市，包括紐約、倫敦、巴塞隆納、上海及京都等。台灣站不僅承襲了國際巡展的深度，更展現了台灣在國際文化地圖上的重要地位。

亮點三：跨國學術對談，點亮設計新視野

展覽期間，主辦單位將舉辦一系列建築講座與座談，邀請海內外頂尖建築學者，共同探討勒・柯比意對當代都市與空間設計的深遠啟發。這不僅是建築學子與專業人士激盪創意的平台，更是民眾提升美學素養、走進大師建築宇宙的絕佳契機。

「勒・柯比意：建築詩篇」是一場結合藝術、歷史與創新的深度饗宴，誠摯邀請各界蒞臨，感受大師不朽的建築魅力。展覽地點：淡江大學淡水校區 文錙藝術中心，展覽時間：2026.02.25 – 2026.04.17，聯絡與洽詢: 總體策劃林貴榮建築師 電話: 0928-227-988 信箱: iamarchlin@gmail.com

主辦單位：淡江大學建築系、台法學術交流協會／協辦單位：淡江大學菁英會、國立臺北科技大學建築系、中華民國全國建築師公會、臺北市／新北市／基隆市建築師公會／中華民國留法比瑞同學會／中法比瑞文化經濟協會

