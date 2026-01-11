快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

業績佳且切入矽光子的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

上期告知以26395、27350為中期底的雙腳，頸線：28568的大W底，滿足點在30264，到1/6高點漲到30435已達滿足點，但從1/5出現80071超大量，就顯示雖漲到滿足點30264，但因量放大出來，所以市場投資人會很聰明去尋找低估的股票布局，也就是資金擴散出來，所以對超漲很多的旺宏、力積電、友達、群創、華邦、南亞科、尖點(借劵賣出多仍有軋空力)，及高本益比的矽光子、BBU、玻纖布…投資人會保持高度警覺心、是在30264震盪、形成選股不選市，從高估股轉往低估股，也就是業績非常好且借劵張數多股做布局，如新標：聯電、中美晶、環球晶、瑞昱、瑞儀、聯詠、耿鼎、堤維西、東陽、胡連、正德、長榮、華新…及原先就業積非常好且借劵賣出多的矽格、至上、台燿、聯茂、良維、健鼎、國巨、華新科、佳邦、日電貿、立隆、富鼎、廣達、緯創、神達…做輪漲表現，另業績超好的高價AI如智邦、達電、金像電、高技、貿聯、奇鋐、雙鴻、勤誠、力成、台星科、光寶科、辛耘、威剛、群聯…估修正10~20%又回到絕佳買點。

高階封裝迎爆發期且又切入矽光子的飆股：台星科

台星科目前手握3奈米及5奈米等先進製程的晶圓凸塊(Bumbing)，覆晶(Flip Chip)封裝大單，今年可望再納入2奈米封裝客戶新訂單，後續又有CPO新產能加持，今年業績進入成長期，明年更進入爆發期。台星科去年前三季EPS 4.68，估去年EPS 5.6，從去年10~12月營收分別為4.123、4.073、4.3066億，已呈跳耀式成長，就是開始出3奈米及5奈米封裝訂單，今年又納入2奈米訂單，業績更具成長性。台星科主要進攻CPO測試，晶圓測試(CP)及分析解決方案等領域，是美系網通大廠主要合作夥伴之一，隨著美系網通大廠在矽光子、CPO晶片將可望在今年下半年準備就緒，迎接這波全面爆發的矽光子、CPO商機。AI伺服器光通訊升級商機已在去年全面到來，預計今年起，光通訊規格將全面升級到800G/1.6T，為強化伺服器機櫃內的垂直擴展(Scale up)內部通訊需求，輝達Rubin架構已將CPO規格納入設計供應鏈，美系大廠開始與台星科合作，在今年下半年進入量產，今年EPS 7.2~8.2股價123本益比只有17.1(以7.2估算)，逢低可積極布局。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1679期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

最低估的台積電大聯盟股：精材

受惠AI需求熱絡，加上CES展加持，同時輝達執行長黃仁勳表示，H200在中國的需求相當強勁，因此，對於晶圓代工恐有追加的情境，故台積電股價於法說會前呈現噴出走勢，並且見到1700元的歷史新高，進而帶動指數站上3萬點。

宜特二奈米ALD 驗證業務潛力無窮

宜特在2025年底的法說會中明確指出，2026年的營運動能將優於2025年，主要受惠於以下三項業務

建築大師永恆魅力 「勒・柯比意：建築藝術詩篇」世界巡展

建築藝術迷引頸期盼的國際級盛事正式登台！為深化台灣與國際文化連結，推廣建築美學教育，由台法學術交流協會、新加坡 RT+Q 建築事務所及巴黎 Lin international 共同策劃的「勒・柯比意：建築詩篇世界巡展」即將於二月二十五日閃耀登場。

業績佳且切入矽光子的飆股

上期告知以26395、27350為中期底的雙腳，頸線：28568的大W底，滿足點在30264，到1/6高點漲到30435已達滿足點，但從1/5出現80071超大量，就顯示雖漲到滿足點30264，但因量放大出來，所以市場投資人會很聰明去尋找低估的股票布局

低軌衛星+ AI 伺服器雙引擎：華通

華通(2313)正站在產業結構轉型的關鍵交會點。

營收／獲利走升的記憶體封測股─華泰

美股迎來今年第一個完整交易週，道瓊上漲319點最為強勢，S&P500僅僅小幅上漲0.2%，那指幾乎持平，不過指數儘管沒太多表現，但半導體族群卻強勢撐盤，從記憶體、晶圓代工到半導體設備等等都出現大漲！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。