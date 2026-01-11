營收／獲利走升的記憶體封測股─華泰

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股迎來今年第一個完整交易週，道瓊上漲319點最為強勢，S&P500僅僅小幅上漲0.2%，那指幾乎持平，不過指數儘管沒太多表現，但半導體族群卻強勢撐盤，從記憶體、晶圓代工到半導體設備等等都出現大漲！而美國經濟數據發布開始回到正常節奏，目前CME顯示一月有85%機率會維持利率在3.5%-3.75%不動，但要是經濟數據太難看，不但三月份必然再度降息，就連一月都有可能出現大反轉，另外要關注的是川普是否即將公布接替鮑爾的聯準會主席人選，也是左右利率關鍵之一。

而元旦以來，台股的上攻氣勢銳不可擋，靠著上週五ADR收盤股價大漲逾5%的底氣，台積電一開盤就展現驚人氣勢，跳空大漲站上1600元，以1630元開出，隨後在外資法人買盤簇擁下，股價開高走高，盤中一度大漲110元，攻抵1695元，直逼1700元，再創上市天價，台積電的大漲反應的就是AI的成長，受惠程度最高，因為是全球獨家AI晶片的供應商。今年台積電的資本支出可望再度大幅調升，1/15是台積電的法說會，也是左右台股能否持續站穩3萬點的關鍵。

半導體封測及EMS廠華泰電子(2329)受季節性因素影響，Q4營收估較Q3略為降溫，但2025年營收仍將寫下新高，展望後市，受惠半導體封測委外代工訂單持續湧入，華泰目前產能爆滿，看好公司2026 Q1營收有望淡季不淡，有望較2025年同期成長雙位數百分比。

而華泰電子主要業務為IC封裝與測試製造服務、與專業電子代工製造服務，大股東為封測大廠頎邦(6147)、持股比例26.3%。半導體封測業務部分，以NAND Flash封測為主，主要客戶包含金士頓、群聯(8299)、江波龍電子，佔總營收比重逾5成；而成品事業部則為EMS代工，其中伺服器客戶佔該業務營收約7成、占整體營收約3成多。

AI 伺服器產業需求持續暢旺，帶動HBM記憶體明顯提升，在美光、SK海力士、三星等三大廠紛紛將產能轉向HBM顆粒，就促使整理記憶體供給呈現緊縮的現象，彆且大客戶群聯近期股價強勢，華泰也有望一並帶動，投資朋友不妨留意。

