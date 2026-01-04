晟德深耕亞洲收益明顯股價轉強 轉投資寶濟藥業掛牌創新高

撰文／陳澤樂

晟德（4123）日前旗下重要投資企業—寶濟藥業-B（02659.HK）已於12月10日正式在香港交易所掛牌上市。寶濟掛牌即展現強勁市場吸引力，12月31日開盤衝到價報港幣最高80.4 元（約合新台幣329 元）與先前公開發售價港幣 26.38 元（約合新台幣 108 元）市值大幅跳升，市場反應熱烈。成為近年港股 18A 生技企業中最具代表性的高人氣企業。

寶濟順利掛牌當日，晟德董事長王素琦女士與晟德大藥廠法人代表林佳陵女士親自出席香港敲鑼儀式，共同見證這一重要時刻。王素琦表示，晟德累計投入寶濟約新台幣 10 億元，目前持股約 12%，雙方長期合作關係深厚。她指出：「寶濟是中國合成生物學的領導企業之一，我們非常榮幸能夠陪伴團隊走向國際資本市場。今日的亮眼表現，不僅是寶濟的重要里程碑，也是晟德投資布局的關鍵成果。」

晟德集團總裁林榮錦則指出，寶濟從創立至今一路展現過人的技術能量與執行力，尤其在董事長劉彥君博士的帶領下，公司自建的專業平台技術成熟度高，並具備國際級的產品策略布局。他表示：「今年除了成功上市外，寶濟第一項產品——中國首款長效型卵泡刺激素（FSH）SJ02 獲得 NMPA 核准，更象徵公司從研發體系正式跨入商業化階段，具突破性意義。」

寶濟的核心產品線除了已成功上市的 SJ02，另有多項創新療法正處於 NDA 與後期臨床階段，範疇涵蓋生殖醫學、內分泌與其他高潛力市場。晟德表示，寶濟此次成功登陸港交所，不僅再次驗證其技術平台、臨床成果與商業模式的可行性，也將持續提升晟德作為專業生技投控平台的整體價值，強化長期成長動能。

晟德強調未來將持續深耕亞洲生技投資布局，透過跨國合作、策略投資與研發整合，打造更具國際競爭力的生技產業鏈。此次寶濟成功上市，將成為晟德投控（4123）的重要推進力，也象徵台灣生技產業在國際舞台上邁向更堅實的一步。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1678期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw